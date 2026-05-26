晉久短暫客串《菜鳥伙房兵》氣場全開！「海軍陸戰隊」賣辣炒年糕 超強演技網讚爆

晉久最近在公開的TVING原創劇《菜鳥伙房兵》中，驚喜客串了一間人氣爆棚的辣炒年糕店老闆——店名還超有哏，就叫「抓鬼辣炒年糕」。 雖然戲份不多，但短短幾幕就讓人留下超強印象，演技跟氣場雙雙在線。

劇中，朴志訓飾演的姜成宰為了幫媽媽的小吃店找尋美味秘方，四處走訪有名的辣炒年糕店。 就在某天，他意外走進晉久開的店，兩人因此首次相遇。 晉久一出場就是全套海軍陸戰隊軍服，氣勢驚人，他的辣炒年糕也讓朴志訓一吃就驚為天人。



營業時間結束後，成宰鼓起勇氣說：「我想跟您學一招」，並坦白了自己的狀況。 晉久聽完只回了一句：「真的什麼都願意做嗎？」然後就收他為徒，開啟了一段爆笑的「辣炒年糕師徒關係」。而晉久傳授的可不只是做菜，還是「海軍陸戰隊精神」。 從切洋蔥的任務開始，他銳利的眼神直接考驗成宰的意志力，再加上嚴格到不行的炸物訓練，完全就是斯巴達式教育，但笑果也十足，觀眾直呼又荒謬又好笑。不只嚴厲，晉久在劇中也有傲嬌的一面。 最後他悄悄遞上自己的獨門祕密武器——「柿子」，那股暖男的溫度也讓觀眾看得心裡一陣暖，客串結尾收得超有餘韻。



晉久這次以「老鳥」的節奏掌控，完美消化了一個乍看冷酷、實則帶著反差萌的辣炒年糕店老闆。 從登場那股不容挑戰的氣場與眼神，到後來當起成宰的師父，時而認真、時而搞笑，游刃有餘的轉換也讓整部戲更好看。





接下來想看晉久的演技，別錯過5月30日即將在JTBC播出的新週末劇《新進社員姜會長》。 這部劇講的是一位被稱為「事業之神」的大企業會長，因為一場意外被迫展開不情願的「人生第二回合」。 晉久在劇中飾演崔聖物產的社長姜在成，為了搶下集團繼承人的頭銜，將展開激烈鬥爭，精彩可期。 海外觀眾可通過Viu追更。



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