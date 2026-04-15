【4月韓風】 Viu原創綜藝《Bite Me Sweet》 尹施允驚喜回歸「甜點界」 《模範的士》班底挑戰「連環殺人魔」真實懸案　

踏入4月，韓劇界不再只玩浪漫，而是轉向沉浸式心理戰與改篇社實的高端路線！本月Viu同步上線的三部重磅作，既有Viu原創美食綜藝《Bite Me Sweet》強勢登場，而由影帝高洙的失憶謎團、到朴海秀重組韓國史上最黑暗連環案，未播映已在網上衝上熱搜榜！現即為大家拆解這些神劇背後隱藏的真實「殺手鐧」。

1. Viu原創美食綜藝《Bite Me Sweet》 尹施允帶頭領軍跨國美食競技真人秀

近年美食綜藝爆紅全球，如近日在Viu播畢的《天下麵包：Bake Your Dream》深受各國觀眾喜愛！Viu乘勢推出原創綜藝《Bite Me Sweet》，是一檔跨國美食競技真人秀，節目邀請了5位東南亞星級糕點師與5位韓國藝人組隊，目標是將大家最熟悉的「韓國地道小食」重新拆解，注入東南亞獨有的創意手藝轉化為高級甜點，最終獲勝者將在新加坡開設「BITE ME SWEET」期間限定店！



今次更找來尹施允擔任主持人，當年他憑《麵包王金卓求》風靡亞洲，劇中他的職人精神令人印象深刻，如今以「甜點隊長」身份領軍，其親和力與多語能力被評為「最不可替代的溝通橋樑」！節目中將全方位輸出韓式文化，不僅將韓式美食推向海外，同時帶動韓國美妝及潮流文化面向全世界，是一次綜合性的韓流潮流展示；對此有劇迷直接陷入回憶殺：「尹施允終於又同甜點扯上關係」、「夢回十年前」，亦有人笑言：「想睇韓國辣炒年糕如何變成精緻法式甜點」！



2. 韓劇《Reverse》高洙、徐智慧捲入失憶陰謀

改編自韓國Naver有聲電影的同名神作，全新韓國懸疑劇集《Reverse》講述妙珍（徐智慧飾）原本帶著15年累積的恨意準備復仇，卻因一場神祕車禍導致記憶全失。在重組破碎回憶的過程中，她驚覺自己身處一個精心佈局的謊言中⋯⋯



有別於一般傳統復仇韓劇，《Reverse》更強調「記憶與身份」的自我對話，女主角徐智慧此次告別了《愛的迫降》的冷艷千金形象，挑戰從冷血復仇者到驚恐失憶者的極端轉變，層次感極強，這種身體記憶與腦袋遺忘的拉扯，是本劇最虐心之處，也是徐智慧演藝生涯中情感跨度最大的一次挑戰，讓不少觀眾非常期待：「當時就聽得毛骨悚然，期待徐智慧如何演活失憶後的恐懼感！」亦有觀眾表示非常欣賞曾主演《Missing：他們存在過2》男演員高洙的內斂演技，相信他能夠展現劇中「靜默的威脅感」。此外，如何把原本有聲電影中「看不見的恐懼」轉化為畫面，也是該劇的一大看點！

3. 《稻草人》改編韓國真正案件 《模範的士》聯手打造全新犯罪韓劇

由《模範的士》編導組合李知賢和朴俊宇再次聯手打造的全新犯罪韓劇《稻草人》挑戰比前作更沉重、更具爭議性的社會題材！劇情橫跨1988 年至 2019 年，以震驚全球的「李春才連環殺人案」為原型，不只描述追兇過程，更將鏡頭對準受害者遺族及周邊人群，剖析那份長達30 年、無法癒合的心理傷痕。



男主角朴海秀和李熙俊《惡緣》後再次合作，劇中兩人從同窗變為針鋒相對的刑警與檢察官，韓媒指他們在片場展現了高度默契，複雜的對手戲將引爆強大張力！雙主角的設定也好比鏡像關係：李熙俊飾演的檢察官兼具冷靜判斷力與政治手腕，代表的是「制度的冷漠」，與朴海秀代表的「熱血刑警」形成鮮明對比，有劇迷表示： 「《模範的士》班底就是信心保證！」、「改編李春才案件好大膽」、「光是預告就讓人感受到那個時代的壓抑」。

以上三部作品無論在劇情厚度、卡士分量還是社會熱度上，都屬於2026年首屈一指的殿堂級製作！作為觀眾，只需在Viu緊貼首播，即可零距離感受這場韓流視覺盛宴！

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