《21世紀大君夫人》霸榜瘋了！IU、邊佑錫橫掃話題冠亞軍，韓國收視率穩居第一、全亞洲 Disney+ 奪冠

2026 年最強韓劇神話真的不是說說而已！由 IU（李知恩） 與 邊佑錫 領銜主演的 MBC 金土劇《21世紀大君夫人》，自開播以來從收視率、話題度到全球排名，全部以「屠榜」之姿霸佔首位，不愧被《時代雜誌》選為「2026 年最受期待韓劇」。

《21世紀大君夫人》創下了韓劇史上前所未見的紀錄：首播前就奪得 TV-OTT 話題度第一名！根據 Good Data 的 FUNdex 調查結果，該劇 4 月第 2 週話題度分數直接突破 8 萬分，在金土劇市場的話題度佔有率更恐怖地飆破 90%，創下了囊括所有內容佔有率超過 50% 的佳績。



在電視劇出演者話題度排名中，飾演成熙周的 IU 與飾演理安大君的 邊佑錫 也並列第 1、2 名，早在開播前就集聚了高度關注。 成熙周以「推土機式」的直進求愛性格圈粉無數，胸懷野心的攝政王理安大君也展現出迷人的複雜氣質，收穫不少好評。



不僅話題熱，收視率更是節節高升。 首播以首爾圈 8.2%（全國 7.8%）起跑，第 2 集瞬間暴漲至 10.8%（全國 9.5%），最高瞬間甚至衝到 11.1%，連續兩集橫掃同時段收視第一。



《21世紀大君夫人》的魅力還跨越國界，一上架便穩坐 Disney+ 韓國區榜首。 根據 FlixPatrol 數據，該劇已奪得 Disney+ 全球 TV Show 類別第 4 名，在日、港、台、星均奪冠，巴西第 2，墨、加、澳、美等共 44 個國家與地區均進入前十名，證實了全球性的人氣。



第三集預告中，成熙周遭到王室成員和粉絲霸凌，理安大君為保護熙周而將她安頓在自己的宅邸，揚言做戲做全套，要在外人面前表現出「瘋狂迷戀她的模樣」。 1、2 集目前已在 Disney+ 上架，第 3、4 集預計於本週五、六陸續公開。



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