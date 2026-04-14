IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》收視率狂飆演技卻遭批？韓國網友反應正反交鋒

萬眾期待的MBC新金土劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步更新）上週首播後，收視開出紅盤、話題度爆表，但隨之而來的卻是IU與邊佑錫的演技爭議。 兩人從開播前就因高顏值組合與浪漫氛圍備受矚目，沒想到第一集播出後，各大社群平台與SNS上陸續出現對他們演出的批評聲浪。

韓媒《體育京鄉》以「『拜託多練習一下吧』...《大君夫婦》IU、邊佑錫，雙雙捲入演技爭議」為題報導了相關信息。 報導援引網友在X上的直言：「兩個人都去上上演技課吧，以我看過《背著善宰跑》、《步步驚心》的立場來說，他們都有各自固定的演法。」也有人指出：「兩人各演各的，根本不搭。」除了對默契的質疑，針對IU所飾演的「成熙周」一角，部份觀眾認為「不管做什麼都擺脫不了『IU感』」、「《苦盡柑來遇見你》或《我的大叔》明明很好，這次像穿了不合身的衣服」、「演得太用力了」。 而對於邊佑錫飾演的李莞，批評則集中在「像AI朗讀模式」、「演技底子還撐不起這個角色」、「表情讀不到情緒」。



當然，也有不少正面評價。 有人認為「其實還不錯，是大家期待值太高了」、「角色本身就很難詮釋」、「兩人顏值擺在一起就很享受」、「才剛開播，尷尬也是正常的吧？」。

這篇文章很快就被轉載到theqoo社區，引來更多網友的討論，大家紛紛表示：



302樓： 就是兩個都爛才會被拿出來講，只要有一邊演得好就蓋過去了。

303樓： IU真的太不搭了...... 之前有人留言說像「想成為千頌伊的人在模仿」，男主則是完全沒表情。

304樓： IU演技資歷16年了，對手演得差她也罩不住。 以前那些劇的對手是李善均、呂珍九、朴寶劍，所以才能把IU撐起來。

305樓： IU被跟邊佑錫放在同一個等級討論，她應該覺得很委屈吧。

306樓： 太爛... 了...

307樓： 看來那些說好評的人，也說不出「演技真好」這種話吧，呵呵。

308樓： 兩個人的發音咬字都不差，所以拜託多練習一下吧。

309樓： IU至少是在演戲，邊佑錫是演不好，把兩人當同級真的太扯。

310樓： 我沒看... 不過看短影片的時候，感覺問題不在演技耶。

311樓： IU在演戲，但前面站了一個AI，讓演戲的人變得好尷尬。 IU算是有在「做」演技吧？

312樓： 我對IU的演技有點失望... 邊佑錫本來就沒期待。 IU的演技感覺每次都一樣。

313樓： IU是有在演，但對手接不住，所以才會有這種評價。 對手真的很重要。

314樓： 回304樓——欸那太過分了，《苦盡柑來》IU的戲份那麼重，根本不是能靠別人撐起來的程度，而且那個對手演員應該也是被IU影響的吧。

315樓： IU與其說演不好，更像是選了不合適的角色，感覺很刻意裝活潑。 邊佑錫就是善宰本人，但那裡至少還有青春感、看起來很清新，這次需要更深的情感表達，他演不出來所以才像木頭。 他本人個性好像想很多、很謹慎，要好好演戲的話，得放得更開、更敢表現才行。

316樓： 兩個都不怎樣。 邊佑錫沒得辯就是爛演技，IU是角色理解失誤或演法抓錯。

317樓（原180樓）： 但把IU跟邊佑錫說成一樣爛太過分了，IU是這個角色不適合，邊佑錫是根本沒在演。

318樓： 兩個都爛。



319樓： 邊佑錫表情、發音、發聲全面崩壞，已經不是「演不好」的程度，是根本沒在演。 IU不是不會演，但太用力了，不像一個真實存在的人，給人一種「我正在詮釋角色」的感覺。 兩個人完全沒有配合。 所以說，還是要跟基本功夠好的對手搭，才不會被一起拖下水。

320樓： 邊佑錫真的超爛。

321樓： 看到其他板上的影片嚇到了。 男主像在讀國語課本，表情演技超尷尬，女主也演得浮誇又生硬，這到底是要怎樣？

322樓： 演技不行，化學反應也沒有。

323樓： 如果兩個人之中有一個能靠演技帶動、撐起化學反應，那還不好說。 就是因為沒有，所以才兩個一起被罵吧。

324樓： 我覺得不是同級。 女主演技沒有好到能把別人拉起來，所以兩個看起來都怪怪的。 而且比起活潑外放的角色，她更適合像《苦盡柑來》那樣比較有深度的角色。

325樓： IU給人一種「我在演戲喔」的感覺，邊佑錫就是單純演不好。

326樓（原180樓）： 回314樓——（之前）是因為對手演員跟所有配角幾乎都是主演級別的在跟她對戲，所以她才能一直表現得很好。

327樓： 不知道是兩個不搭還是兩個都爛。

328樓： 什麼被拖累不拖累，就是演技不足而已。 跟不會演的人搭，要是真的會被拖累，那那個負責帶動的角色自己咬字跟情緒線都該抓得好好的，結果那部劇裡就只有那個人在演戲啊。

329樓： 兩個人都很可惜。

330樓： 已刪除的留言。

331樓： 已刪除的留言。

332樓： 木頭演技跟業餘廣告演技的合作。

333樓： IU是好壞見仁見智，至少你知道她想表達什麼，也感覺得出她在演。 但還沒到能說服一切、能掐著對手脖子帶著走的地步。 她很努力，但蠻吃角色的。 《我的大叔》、《苦盡柑來》那種更適合她，對手男演員也要能撐得住才行。然後我只是想說希望演員們繼續努力就好，結果粉絲去罵那些把自己角色演好的演員說「你太搶戲了」，這點真的很無言。



334樓： IU那種演法真的太不搭了。

335樓： IU感覺還是《我的大叔》或《苦盡柑來》那種角色最適合。

336樓： IU演技資歷都16年了，還會被說「靠對手」、「角色不合」，那就是演技不夠好。

337樓： 兩個都爛，哈哈。

338樓： 整天看論壇在那邊「還有什麼能罵的」，故意點火來看，看到最後反而想支持他們了。 而且我看了IU，表情很豐富，聲調也有高有低，發音咬字都很好。 就是因為她歌手形象太強，加上anti本來就多，才會被抓著挑毛病吧。 我個人是滿喜歡IU演戲的，華麗的角色更對我的胃口。

339樓： 看著截圖看到尷尬到不行。

340樓： 《苦盡柑來》的男主演技也不好。 感覺IU就是不適合演華麗或財閥的角色。 邊佑錫有時候連站著都很尷尬。

341樓： IU基本功在，下一部作品演好就行了~

342樓： IU在《苦盡柑來》明明演得很好，這次是哪裡出錯了？



343樓： 回336樓——中肯。 靠對手才能演得好是什麼鬼話？ 自己都當主演幾年了，拜託多練習一下吧。

344樓： IU的角色感覺不太適合她。 邊佑錫的話... 去上課吧，長相都有了，只要演技好就行了啊。

345樓： 已刪除的留言。

346樓： 兩個人都是要跟實力好的演員搭才會被cover的等級，結果兩個湊在一起，當然就辛苦了。

此外，本劇第3集將於本週五（17日）晚間9點50分（韓國時間）在MBC播出，Disney+也同步上線。

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