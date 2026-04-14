《21世纪大君夫人》霸榜疯了！IU、边佑锡横扫话题冠亚军，韩国收视率稳居第一、全亚洲 Disney+ 夺冠

2026 年最强韩剧神话真的不是说说而已！由 IU（李知恩） 与 边佑锡 领衔主演的 MBC 金土剧《21世纪大君夫人》，自开播以来从收视率、话题度到全球排名，全部以「屠榜」之姿霸占首位，不愧被《时代杂志》选为「2026 年最受期待韩剧」。

《21世纪大君夫人》创下了韩剧史上前所未见的纪录：首播前就夺得 TV-OTT 话题度第一名！根据 Good Data 的 FUNdex 调查结果，该剧 4 月第 2 周话题度分数直接突破 8 万分，在金土剧市场的话题度占有率更恐怖地飙破 90%，创下了囊括所有内容占有率超过 50% 的佳绩。



在电视剧出演者话题度排名中，饰演成熙周的 IU 与饰演理安大君的 边佑锡 也并列第 1、2 名，早在开播前就集聚了高度关注。 成熙周以「推土机式」的直进求爱性格圈粉无数，胸怀野心的摄政王理安大君也展现出迷人的复杂气质，收获不少好评。



不仅话题热，收视率更是节节高升。 首播以首尔圈 8.2%（全国 7.8%）起跑，第 2 集瞬间暴涨至 10.8%（全国 9.5%），最高瞬间甚至冲到 11.1%，连续两集横扫同时段收视第一。



《21世纪大君夫人》的魅力还跨越国界，一上架便稳坐 Disney+ 韩国区榜首。 根据 FlixPatrol 数据，该剧已夺得 Disney+ 全球 TV Show 类别第 4 名，在日、港、台、星均夺冠，巴西第 2，墨、加、澳、美等共 44 个国家与地区均进入前十名，证实了全球性的人气。



第三集预告中，成熙周遭到王室成员和粉丝霸凌，理安大君为保护熙周而将她安顿在自己的宅邸，扬言做戏做全套，要在外人面前表现出「疯狂迷恋她的模样」。 1、2 集目前已在 Disney+ 上架，第 3、4 集预计於本周五、六陆续公开。



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