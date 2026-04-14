週末劇收視版圖變動！《21世紀大君夫人》收視暴風席捲，《神與律師事務所》、《在大韓民國成為屋主的方法》受牽動

上週末韓劇收視大戰正式開打！由IU與邊佑錫主演的MBC新劇《21世紀大君夫人》（Disney+同步開播）一播出就威力全開，直接把同時段的對手打到無力招架，收視數字一路狂飆，短短兩集就殺到10%門口。

《21世紀大君夫人》以21世紀的立憲君主制韓國為背景，講述一個什麼都有、唯獨身分是「平民」而超不爽的財閥女，跟一個貴為王子卻什麼都不能擁有的悲傷男子，兩人聯手突破身分限制的浪漫故事。 劇還沒播就已經話題洗版，第一集開出7.8%的收視率（韓國尼爾森），第二集更直接衝上9.5%，離兩位數只差一步。



這股「大君旋風」一來，其他週末檔節目立刻感受到壓力。 最慘的就是SBS金土劇《神與律師事務所》（Viu同步播出）。 這部原本穩坐週末王座的作品，在《21世紀大君夫人》第一集對打的那一週，收視率從前一集的9.5%直接摔到6.7%，一口氣掉了2.8個百分點，隔天也只停在6.6%。 這也是該劇繼第一集之後，再次掉到6%的低點。



另一頭tvN的《在大韓民國成為屋主的方法》雖然週五沒對到，但週六的第9集也從2.8%掉到2.0%，幸好隔天沒撞期又彈回3.1%，算是把流失的觀眾找回來一些。



現在所有人都緊盯第二週，《21世紀大君夫人》會不會繼續獨走？ 還是後面追兵在結局前上演逆襲？ 這場週末收視大戰，才剛開始而已。

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