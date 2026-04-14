李陳鎬腦出血倒地險死！ 「Super Junior前成員強仁」一通電話救命

笑星兼歌手李陳鎬因腦出血昏倒、正在加護病房治療中，而第一時間撥打119報警，在「黃金時間」內拯救他性命的人竟然就是強仁。李陳鎬

據韓媒透露，4月1日強仁打電話給李陳鎬時，李陳鎬已經逐漸失去意識。 他勉強接起電話後，向強仁說了自己的狀況，強仁一聽覺得情況危急，馬上打電話叫救護車。 119救護人員火速趕到，將李陳鎬緊急送往首爾某家醫院。

演藝圈知情人士表示：「李陳鎬從自家院子出來的時候不小心摔倒，傷得不輕。 多虧強仁那通電話，李陳鎬才能在黃金時間內被送到醫院，目前正全力接受治療。」另一位身邊的人則透露：「不是輕微腦出血，狀況真的不太好，恐怕得長期治療。 公司也很關心他的健康，經常去探病。」



不過，李陳鎬雖然正在住院，情況卻有點棘手。 因為他從2023年開始，就欠了約280萬韓元的健康保險費，可能跟他之前非法賭博欠下大筆債務、加上活動中斷沒收入有關。 健保費一欠，健保給付就被暫停，現在加護病房的治療費用全靠家人自己想辦法，負擔相當沉重。

而強仁呢？ 他最近也悄悄預告復出。 就在6日，強仁的YouTube頻道上傳了一支影片，是他即將推出新歌《LOVE IS PAIN》，還自己訪問自己。 他在影片中說：「真的好久不見，很感謝今年從菲律賓開始，陸續辦了幾場粉絲見面會巡迴。雖然新歌還沒完全完成，但已經有機會在現場先唱給粉絲聽。 多虧大家的應援，我才有勇氣正式發表。其實內心掙扎了很久，但想到那些等了我好久好久粉絲，最後還是決定以數位單曲形式發行。能再次唱歌、能發片，都是因為有你們，真的很感謝。 以後我會努力讓大家看到更好的自己。」



強仁2005年以Super Junior成員身份出道，後來接連爆出酒駕肇事逃逸、未參加預備軍訓練、對女性施暴等爭議，2019年退出團體。 沉寂一陣子後，2023年開設YouTube頻道，慢慢和粉絲重新互動。

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