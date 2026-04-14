《權慾之巔 Climax》河智苑入戲太深！為角色瘦到45公斤，甚至患上了厭食症

話題韓劇《權慾之巔 Climax》女主角 河智苑 在終映前的訪問中，回憶起因為投入角色而「身心都被掏空」的辛苦時刻。

《權慾之巔 Climax》講述了劇中人物在愛情與權力的碰撞中，為了各自的慾望和信念而奮力拼搏的故事。作品以政商界與演藝圈交錯的背景為舞台，講述為了登上頂峰而投身權力利益集團的檢察官方太燮（朱智勛 飾），以及試圖站上頂點的人們之間激烈的生存競爭。在劇中，河智苑飾演女演員「秋尚雅」，進一步提升了整體沉浸感。



當天河智苑透露，為了角色進行了嚴格的減重。她表示：「導演在塑造秋尚雅這個角色時，希望呈現出雖然纖瘦，但管理得宜的女演員形象。」



實際上，河智苑將原本約50公斤的體重減到45公斤。她說：「我本來就是容易長肌肉的體質，只要跑步或做強度高的運動就會長肌肉，所以我幾乎不走路，改用努力伸展的方式，讓原本較厚實的肌肉變得纖細。」並笑說：「減重後試穿準備好的服裝時，衣服變得很寬鬆，結果我瘦得比導演要求的還多。」



雖然外在管理相當辛苦，但真正讓她感到煎熬的，其實是深入角色內心的過程。河智苑表示：「因為太深入秋尚雅這個角色，我也感受到相同的痛苦情緒，甚至像設定有厭食症的角色一樣，有時候連食物都吃不下。」

回想當時的壓力，她坦言：「那時候真的很希望拍攝能快點結束。在演戲的過程中，深刻感受到表演並不是一件容易的事。詮釋像秋尚雅這樣對自我認同產生混亂的人物，真的非常辛苦。現在作品已經公開，反而有一種如釋重負的感覺。」



此外，《權慾之巔 Climax》今晚10點半播出大結局，香港觀眾可上 Viu 收看。



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