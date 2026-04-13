K-SPARK 澳門站解鎖演出全陣容！ G-DRAGON、大聲、P1Harmony、KISS OF LIFE、KiiiKiii 集結 5月2日開啟亞洲音樂節新篇章

先前 K-SPARK 澳門站率先公布首波演出陣容，由韓國人氣女團 KISS OF LIFE 打響頭炮，引發粉絲高度關注。今日主辦單位再度釋出重磅消息，正式一次公開本次其餘四組演出單位名單，包括亞洲流行文化代表人物 G-DRAGON，以及 大聲、P1Harmony、KiiiKiii。連同 KISS OF LIFE 在內，共五組演出單位集結澳門，豪華卡司將以更具創意的舞台企劃與製作規格，為觀眾帶來全面升級的現場體驗。

G-DRAGON 領銜登場 以個人美學與舞台掌控力帶動全場情緒

作為亞洲流行文化代表人物之一，G-DRAGON 的登場向來不只是一段演出，更像是一場「舞台美學的示範」。其個人風格辨識度高，從節奏選擇、舞台走位到整體氛圍塑造皆具強烈主導性，擅長在短時間內凝聚全場視線並拉高情緒曲線。對於追求「現場體驗」的觀眾而言，G-DRAGON 的舞台往往代表著更高密度的能量輸出與更強的記憶點，亦被視為本次活動最受矚目的核心焦點。



大聲回歸舞台感染力 以聲線與互動打開現場溫度

大聲一向以穩定的現場實力與強烈感染力著稱，能以直接、真誠的舞台互動把觀眾情緒快速帶入演出氛圍。相較於偏重視覺衝擊的舞台類型，大聲的魅力更多來自聲線、節奏掌控與臨場反應，特別擅長把「可跟唱、可共鳴」的現場感做出層次，為整體演出注入更具溫度與凝聚力的段落，亦讓舞台內容在張力之外保留更耐聽、耐看的情緒鋪陳。



P1Harmony 呈現新生代男團的舞台爆發力

新生代男團 P1Harmony 憑藉強烈舞台魅力與高完成度表演，逐步累積人氣。對於偏好高能量舞台的觀眾而言，P1Harmony 的段落常是全場最具速度感與衝擊力的環節之一，也讓本次卡司在「表演密度」上更完整。



KISS OF LIFE 以成熟舞台感成亮點 兼具音樂性與觀賞性

早前率先公布即引起討論的 KISS OF LIFE，自2023年出道以來憑藉紮實唱功與舞台實力迅速累積關注。其舞台往往兼顧音樂性與觀賞性，對於追求新鮮度與舞台完成度的觀眾而言，KISS OF LIFE 的段落預料將成為整晚演出中最具驚喜感與討論度的亮點之一。



KiiiKiii 注入新世代話題與潮流感 豐富整體風格光譜

KiiiKiii 作為新銳勢力，定位與舞台語彙更貼近新世代審美，能在陣容中提供不同於傳統偶像演出的質感切面。其亮點在於風格辨識與舞台呈現的「新鮮感」。更容易與潮流文化及社群討論形成連結。對活動而言，KiiiKiii 的加入不僅擴展觀眾層，也讓整體演出從「明星焦點」延伸至「新勢力觀察」，提升話題延燒的可能性。



五組卡司風格互補 打造更具層次的整晚觀演體驗

從指標級個人舞台的氣場與美學，到擅長把控現場溫度的歌者魅力，再到以高強度編排取勝的新生代團體，以及代表新世代語彙的新銳勢力，本次五組演出單位形成清晰分工與風格互補。定能給觀眾呈現更完整、更耐回味的現場體驗。





《K-SPARK in MACAU》

日期：2026年5月2日（星期六）

時間：晚上7點

地點：澳門戶外表演區

票價：有待公佈

主辦單位：種星娛樂有限公司

協辦單位：MB GROUP一鳴娛樂有限公司

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