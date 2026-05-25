Super Junior神童減重37公斤近況曝光，五官變得更加立體引發關注！張聖圭也驚訝問：「到底是怎麼瘦的？」

Super Junior 神童近日在 IG 分享近況，37公斤減重後的變化也再度引發熱議！

神童近日在 IG 寫下：「本來只是想體驗看看，結果回過神來已經裝備全套配齊。不過真的太有趣了，果然運動還是裝備很重要。」並公開多張照片，畫面中他身穿冰球裝備，展現與以往不同的運動模樣，也讓粉絲看見他私下投入興趣的一面。



貼文曝光後，藝人張聖圭驚訝留言：「神童你到底是怎麼瘦的？」Golden Child李長埈也留言稱讚「最強美男童哥」。粉絲與網友則紛紛表示「真的瘦好多」、「減重秘訣太好奇了」、「冰球裝備好適合他」等，反應相當熱烈。



近期成功減重37公斤的他，整體身形明顯更加俐落，五官也更顯立體。事實上，神童曾在去年7月節目中透露，體重從116公斤減至79公斤，但之後一度面臨反彈困擾，也曾嘗試減重針等方式調整體態，並於同年11月提到體重回到兩位數區間，如今再度因近況引發關注。



另一方面，神童所屬 Super Junior 近期持續以團體與個人活動並行，在綜藝領域維持高度活躍，展現多元面貌。

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