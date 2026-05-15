朴志訓「全票一致通過」奪《百想》男子新人演技賞，評審狂盛讚！新劇《菜鳥伙房兵》收視已高達6.2%再掀話題

朴志訓今年在各方面真的都表現非常亮眼啊！

在《第62屆百想藝術大賞》中，朴志訓憑藉電影《王命之徒》拿下「男子新人演技賞」，並以全票一致通過之姿奪獎，成為今年最早確定的獲獎者之一。電影《王命之徒》累積1680萬觀影人次，而朴志訓則憑藉其中「端宗轉世」一角的細膩詮釋備受肯定，不僅拿下被視為「一生一次」的新演員獎，更以約109萬票的全票人氣再奪人氣獎，強勢達成雙冠王。



評審白在浩（백재호）盛讚他「幾乎無可取代」，即使與資深演員同場飆戲也毫不遜色，甚至成功讓「端宗」這個角色以他的形象深深留在觀眾心中。評審孫尚範（손상범）則表示，他將歷史人物詮釋得極具說服力。評審委員長陸相孝（육상효）進一步指出：「不只是演技優秀，作為新人的衝擊力也是最強的，這個獎甚至顯得還不夠給他。」評審金善兒（김선아）也直言：「從第一個鏡頭開始就已經確定他成功了，1600萬觀眾的喜愛就是最好的證明。」



消息曝光後也在網路上掀起熱烈討論，韓網友紛紛表示：「和預想的一樣，演技真的很好」、「100%同感！做得太好了」、「就是端宗的轉世」、「完全贊同評價」、「真的很有同感！朴志訓出現在大屏幕上的瞬間，立馬就投入了」、「希望你能好好調整心態，成爲大演員」、「選角的時候覺得做得好，真是神來之筆」、「真的做得很好，評審都深有同感」等等。



而朴志訓的演員氣勢也持續延燒，話題與關注度全面升溫！新劇《菜鳥伙房兵》開播後即開出亮眼收視成績，第2集收視更衝至6.2％，表現相當亮眼。他在劇中飾演的姜成宰，面對職務調動的挑戰與軍中環境的考驗，究竟能否一步步克服危機、成長為優秀伙房兵，也讓人更加期待後續劇情發展。



除了戲劇與電影活動外，朴志訓也以歌手身份回歸，睽違3年推出首張單曲專輯《RE:FLECT》，同時也將展開《2026 PARK JI HOON ASIA FANCON [RE:FLECT]》亞洲巡迴粉絲演唱會行程。



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