电影部名单公布！【第62届百想艺术大赏】李秉宪、孙艺真争影帝影后！《徵人启弑》《王命之徒》战力爆棚入围 7 大奖

「第 62 届百想艺术大赏」今日（13日）公开了电视、电影、舞台剧、音乐剧的入围名单。 本届评选对象为 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日期间，透过无线台、综合编成频道、有线台、OTT 平台提供的内容，以及同期在国内上映的韩国长片与演出的舞台剧、音乐剧。

今年的电影部门入围名单，包含了从久违地恢复活力的院线中获得千万观众支持的作品，以及赢得评论界极赞的优秀佳作，展现了韩国电影宽广的光谱。 名单中扎实的叙事与热血的演技，体现了过去一年韩国影坛收获的丰硕果实。 入围最多奖项的作品，是分别获得 7 项提名的《徵人启弑》与《王命之徒》。

>>>以下是【第 62 届百想艺术大赏】电影部入围名单<<<

男子最优秀演技赏： 具教焕（《后来的我们》）、朴正民（《丑得要命》）、柳海真（《王命之徒》）、李秉宪（《徵人启弑》）、洪炅（《凶降喜讯》）



女子最优秀演技赏： 高我星（《孔雀舞曲》）、文佳煐（《后来的我们》）、孙艺真（《徵人启弑》）、李慧英（《圣母杀手》）、韩艺璃（《春夜》）



男子配角赏： 柳承范（《凶降喜讯》）、朴解浚（《人工情报》）、刘智泰（《王命之徒》）、李成民（《徵人启弑》）、张勇（《人与肉》）



女子配角赏： 申世景（《人工情报》）、申铉彬（《丑得要命》）、廉惠兰（《徵人启弑》）、张慧珍（《若问世界谁无伤》）、全美度（《王命之徒》）



男子新人赏： 文相敏（《孔雀舞曲》）、朴志训（《王命之徒》）、安孝燮（《全知读者视角》）、刘二河（《最后一学期》）、曺有铉（《3670》）



女子新人赏： 徐粹彬（《若问世界谁无伤》）、申始雅（《即使，这份恋情今晚会从世界上消失》）、申银秀（《卷卷初恋》）、蔡元彬（《黑白线人》）、崔惟理（《我和我的僵尸女儿》）



最佳电影： 《最后一学期》、《凶降喜讯》、《若问世界谁无伤》、《徵人启弑》、《王命之徒》

最佳导演： 金度英（《后来的我们》）、朴赞郁（《徵人启弑》）、边圣铉（《凶降喜讯》）、尹佳恩（《若问世界谁无伤》）、张恒俊（《王命之徒》）



最佳新人导演： 权容材（《告别大骗局》）、金秀珍（《噪音杀机》）、金庸焕（《致善良的你/渊的信件》）、朴俊浩（《3670》）、张炳基（《当夏天过去》）

最佳剧本： 朴俊浩（《3670》）、边圣铉 李镇成（《凶降喜讯》）、延尚昊（《丑得要命》）、尹佳恩（《若问世界谁无伤》）、林秀贞（《人与肉》）

GUCCI影响力奖： 《最后一学期》、《人与肉》、《若问世界谁无伤》、《王命之徒》、《孔雀舞曲》

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