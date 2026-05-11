《徵人啟弒》李星民奪最佳男配領獎發言卻惹議！單純開玩笑VS無禮的失言~所幸導演及時救火

日前落幕的第62屆百想藝術大賞頒獎典禮，演員李星民以作品《徵人啟弒》奪得了本屆電影部門最優秀男配角獎，與他以同一作品入圍女配角獎項的廉蕙蘭卻沒能得獎，輸給了《HUMINT人工情報》中的申世景，李星民在領獎時發表的談話也引發了觀眾們兩極化的反應。

當天百想藝術大賞是先頒發電影部門最優秀女配角獎項，由《HUMINT人工情報》的申世景獲獎，李星民在百想藝術大賞中奪得最優秀男配角獎時上台發表感言，提及了以同一部電影《徵人啟弒》入圍最優秀女配角卻錯失獎項的演員廉蕙蘭，他說廉蕙蘭在以此獎項入圍時非常開心又緊張，不過當日沒能得獎，還罵人。此言一出引發現場大笑。



接著李星民則表示許願之後，入圍了最優秀男主角、女主角、男配角、女配角甚至導演，都一定要一起得到獎項，展現了他對這部作品《徵人啟弒》以及同事演員們的好感情。但是當日李星民的得獎感言卻引起了觀眾們的兩派說法。有些觀眾們流連表示，他與同劇演員們感情好才敢開這種玩笑，或是說李星民的言論緩解了緊張氣氛，讓現場觀眾相當開心。



相反的，有另一部分的觀眾與網友則覺得，在台上刻意提到廉蕙蘭沒得獎甚至生氣的事情，似乎有點刻意要讓得獎的申世景感到難堪，或是聽起來她對於這結果並不太滿意，也有觀眾們認為這是沒有考量到獲獎者的心情，有點過度的發言。不過廉蕙蘭卻巧妙接球，在隨後擔任頒獎人時自我介紹說「我是剛剛落榜的廉蕙蘭」，令現場的氣氛再度變得搞笑。



獲得了電影部門最佳作品獎的朴贊郁導演，也在發表得獎感言時說：「以結果來看應該是一場公正的審查無誤，也許廉蕙蘭此刻應該沒有辦法同意，但申世景也表現得很好不是嗎？」巧妙又有風度地化解了李星民的失言危機，得到現場如雷的掌聲。李星民的發言應該是認為同事廉蕙蘭的表現非常優異，沒能獲獎有些遺憾，但發言的方式意外遭受指責，也成了當日的小插曲。

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