《21世紀大君夫人》 IU「撩王語錄」助收視率破10%　邊佑錫快招架不住

等了又等～終於讓劇迷等到2026年最值得期待的韓劇了！由實力派女星IU（李知恩）以及大勢男神邊佑錫主演的作品《21世紀大君夫人》已經在Disney+上線了！面對IU的直球對決，邊佑錫的傲嬌舉動也是不遑多讓。首播第一集就創下MBC金土劇歷代第三高紀錄，第二集更以首都圈10.1%、全國9.5%（尼爾森韓國）成績，拿下同時段收視冠軍，聲勢超驚人。

第一集就有養眼福利！

或許是太了解劇迷的心，導演在《21世紀大君夫人》第一集邊佑錫一出場就送上裸身洗澡的養眼福利，飾演「理安大君」的他除了有190公分高挑身材之外，還在劇中大秀苦練已久的胸肌與背肌外貌。

另外在第二集中他為了嚇退前來調查的王妃尹苡廊（孔升妍飾演），也刻意只穿睡袍現身，首兩集播出後不少劇迷開心直呼「第一集就有養眼的」、「導演很懂放福利耶！」





IU的伸展台大秀

本劇中IU飾演野心極強的CASTLE集團二千金成熙周，但也是名門望族中的私生女。最強名言就是「與其光明正大地輸，不如卑鄙地贏！」在首兩集宛如她的時尚伸展台一般，每次出現都是最耀眼的存在。從一開始展現權力的大紅色套裝、到後來兩人確定要一起走下去時，千金感十足的鵝黃色針織上衣，悄悄利用造型語言展現各個場合的角色象徵，同樣讓人耳目一新。



「我真的很想念您！」

看完首兩集的劇迷們都紛紛對IU活靈活現的俏皮演技讚譽有加，為了要找到一位可以配上自己的男人，成熙周盯上了感覺骨子裡其實也有些倔將的理安大君，不止刻意在各個場合都製造巧遇，每次見面都還會說上一句「我真的很想念您～」讓理安大君又愛又恨，還開始會注意自己的服裝儀容。

不過從劇情推演來看，兩人早在唸書時期就曾有過互動，劇迷也猜測或許是理安大君也動心的也不一定，光想像就讓人不禁姨母笑。



大妃娘娘是反派？

在《21世紀大君夫人》中除了男女主角的互動是亮點之外，故事的另一大主軸莫過於圍繞在王室之間的儲位之爭，天生背負著王妃命運的大妃娘娘尹苡廊，在先王過世之後決心要守護兒子的王位，因此也對負責輔佐的理安大君戒心十足，宮內的風吹草動也相當敏感。

在第一集中，他誤以為宮廷中的火災是理安大君放的，一上前就賞了他一巴掌，儘管後來發現兒子平安無事，她依然對理安大君處處阻撓，讓人認為她可能是劇中最大反派。

然而從故事線來看，尹苡廊似乎曾理安大君有不同的心思，兩人後續會如何發展？尹苡廊與成熙周是否真的會正面對決？請一定要鎖定 Disney+ 每週五、週六晚上10點20分獨家更新的《21世紀大君夫人》！



Disney+ 獨家跟播《21世紀大君夫人》每周五六晚間 10:20 上架新集數

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