電影《Wild Sing》演員姜棟元變身舞者、嚴泰九成為嘻哈Rapper！與朴智賢共組三人團體6月3日上映

今年夏天的超猛企劃，男女三人混合團體「Triangle」來襲！即將於6月3日在韓國上映的電影《Wild Sing》，今日公開了角色個人主題海報，原本給人感覺酷酷又帥氣的姜棟元變身Dancer舞者，不擅言詞的嚴泰九竟然成為Rapper，而時常演出女生反派角色的朴智賢也換上青春服飾。

喜劇電影《Wild Sing》劇情描述曾經在歌謠界紅極一時，呼風喚雨的三人男女混聲舞蹈團體「Triangle」三角形，卻因為捲入意想不到的事件而一夕之間面臨解散，相隔20年他們再度回歸，為了抓住東山再起的機會，而開始了莽莽撞撞的挑戰。由《暴風圈》姜棟元、《暗夜天堂》嚴泰九以及《財閥家的小兒子》朴智賢共同演出。



今日公開的個人角色海報中，三人男女混聲舞蹈團體「Triangle」三角形當中以紅色為主表現，並且被稱為「舞蹈機器」的賢宇（姜棟元飾），展現出獨一無二的氣場以及漫撕男的外型，抓住了觀眾們的目光。接下來則是平時以冷酷著稱的相九（嚴泰九飾），藍色是他的主要色調，也是團體中的暴風Rapper，最後就是以綠色為主調的主唱多米（朴智賢飾），如同青春啦啦隊的外型，成為團隊中不可或缺的魅力來源。



今日也同步公開了短篇的概念預告影片，搭配了團體「Triangle」的出道曲「Love is」的一部分搶先公開，相當簡短的影片留給觀眾們強烈印象，並且令人期待三位演員們的華麗舞台演出，三位表演者的存在相當鮮明，甚至還有特殊代表團體的三角形手勢，令大家期待這幾位演員的破格變身。電影《Wild Sing》6月3日將於韓國上映。



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