《Wild Sing》姜棟元出道23年首度感性告白：引退也沒有不好

姜棟元近期的電影新作品《Wild Sing》將於6月3日在韓國正式上映，片中他將突破以往形象飾演一位唱跳歌手，在舞台上載歌載舞的樣子與以往的姜棟元太不一樣了，可謂一大突破。日前他也先為本次的作品接受了韓國媒體訪談，罕見提及對於引退的想法。

將於6月3日在韓國上映的《Wild Sing》劇情描述曾經在早期歌謠界呼風喚雨，超紅的三人團體「鐵三角」，卻因意想不到的事件而一夕解散。在相隔了20年之後又有了重新站上舞台

的機會，為了再度合體，三人將進行這不可能的挑戰，是一部十足的喜劇電影。電影中「鐵三角」的成員包含了主舞隊長姜棟元，Rapper嚴泰九以及女主唱朴智賢。



姜棟元擁有元祖美男的外型，加上獨一無二的氣場，自然飾演片中團體「鐵三角」的靈魂隊長，也是人稱舞蹈機器的「賢宇」，嚴泰九所飾演的則是「鐵三角」中的老么Rapper「尚九」，還有在電視劇以及電影都有出色表現的朴智賢則飾演片中最有魅力的「鐵三角」唯一女成員「都美」，三人組合帶來全新清新能量，此外，片中還有一位傳奇情歌手，是萬年的第二名，自稱耳膜男友的吳正世飾演「成坤」。



電影中的「鐵三角」因捲入某事件而在一夕間迅速解散，三人為了生計也必須從事其他工作，只有賢宇勉強主持著廣播節目，算是還在娛樂圈內。姜棟元也憶起了自己早期，演出電影《蛋白質女孩》而大受歡迎，釜山廣場人滿為患的情景，他曾想「這樣的盛況到底能夠持續多久呢？」接著也笑說，雖然已經比他自己所認為的更長了…不過他也坦言人氣應該大不如前，因為他的粉絲年紀也應該不小了，可能都已升等為父母的身分。



過去姜棟元對於自己的演員生涯曾表示「想要演到生命終結」，但現在的他則意外告白說，演員其實並沒有所謂的退休，但雖然沒有，從幾年前他也開始思考，即使引退不再演戲了，似乎也不是一件壞事。而他也提到演員總是會有符合其年齡的角色，所以即使生病也能夠扮演病人的角色，雖然自己曾說過到生命終結為止都想演戲，但近來卻念頭一轉，覺得「何必呢？」也許有更好的選擇。由姜棟元、嚴泰九、朴智賢、吳正世共同演出的《Wild Sing》將於6月3日在韓國上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞