电影《Wild Sing》演员姜栋元变身舞者、严泰九成为嘻哈Rapper！与朴智贤共组三人团体6月3日上映

今年夏天的超猛企划，男女三人混合团体「Triangle」来袭！即将於6月3日在韩国上映的电影《Wild Sing》，今日公开了角色个人主题海报，原本给人感觉酷酷又帅气的姜栋元变身Dancer舞者，不擅言词的严泰九竟然成为Rapper，而时常演出女生反派角色的朴智贤也换上青春服饰。

喜剧电影《Wild Sing》剧情描述曾经在歌谣界红极一时，呼风唤雨的三人男女混声舞蹈团体「Triangle」三角形，却因为卷入意想不到的事件而一夕之间面临解散，相隔20年他们再度回归，为了抓住东山再起的机会，而开始了莽莽撞撞的挑战。由《暴风圈》姜栋元、《暗夜天堂》严泰九以及《财阀家的小儿子》朴智贤共同演出。



今日公开的个人角色海报中，三人男女混声舞蹈团体「Triangle」三角形当中以红色为主表现，并且被称为「舞蹈机器」的贤宇（姜栋元饰），展现出独一无二的气场以及漫撕男的外型，抓住了观众们的目光。接下来则是平时以冷酷著称的相九（严泰九饰），蓝色是他的主要色调，也是团体中的暴风Rapper，最后就是以绿色为主调的主唱多米（朴智贤饰），如同青春啦啦队的外型，成为团队中不可或缺的魅力来源。



今日也同步公开了短篇的概念预告影片，搭配了团体「Triangle」的出道曲「Love is」的一部分抢先公开，相当简短的影片留给观众们强烈印象，并且令人期待三位演员们的华丽舞台演出，三位表演者的存在相当鲜明，甚至还有特殊代表团体的三角形手势，令大家期待这几位演员的破格变身。电影《Wild Sing》6月3日将於韩国上映。



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