姜棟元點名「摯友」BTS V 一起跳 Challenge！笑喊：「防彈少年團是國家級寶物」

近期以電影新作品《Wild Sing》化身唱跳歌手的演員姜棟元，在受訪時親自點名了 BTS 的成員 V，引發關注。

姜棟元19日下午在首爾鐘路區三清洞某咖啡廳進行電影《Wild Sing》訪問時，提到了演藝圈的摯友 V。



此前在製作發佈會上，姜棟元曾提到，希望能為電影中「鐵三角」舞台挑戰（Dance Challenge）的偶像，就是摯友 V 所屬的 BTS，引發外界關注。



對此，姜棟元當天被問到，在製作發佈會提及後，是否收到 V 的回應時，他表示：「我不是因為真的希望他們去做才這麼說的。」這番話也吸引了眾人的目光。接著姜棟元笑著補充說：「因為 BTS 是我們國家像寶物一樣的存在，所以才那樣說。」引發現場笑聲。究竟姜棟元能否實現願望呢？讓我們拭目以待吧～。



被認為是韓國四大公共財產之一的姜棟元，和世界級偶像 BTS V 私下是好朋友，V 曾透過個人 IG Story 公開了一張自己和姜棟元的合影，還配文「居昌弟弟，居昌哥哥」。 照片中兩人親密搭肩，一起欣賞了「Michael Jackson ONE」的演出，當時還讓網友感嘆：帥哥的朋友果然也會是帥哥，引發了熱烈的討論。



將於6月3日上映的《Wild Sing》，講述曾紅極一時、席捲歌壇，卻因捲入意外事件而一夕解散的三人混聲舞蹈團體「鐵三角」（Triangle），在20年後獲得重新崛起機會，並展開魯莽挑戰的喜劇電影。姜棟元在片中飾演「鐵三角」主舞、人稱舞蹈機器的成員「賢宇」。



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