《花漾青春》限定版來了！鄭裕美、朴敘俊、崔宇植被整預定，10萬韓元能活幾天？

鄭裕美、朴敘俊、崔宇植又要合體了！這次不是拍《尹STAY》或《瑞鎮家》，而是被丟包在國內展開一場「保證辛苦」的無計劃流浪記。

tvN全新推出的《花樣青春 Limited Edition》將於5月3日晚間7點30分首播，延續了《花樣青春》系列經典的「綁架旅行」設定，但加入更狠的「限量版」規則——每人旅費僅限10萬韓元（約新台幣2100元），完全不告訴你要去哪裡、住哪裡、怎麼移動，在極限條件下逼出三人最真實的反應。

《花樣青春》系列過去深受觀眾喜愛，堪稱旅遊節目的長青代表作。 這次以「Limited Edition」全新回歸，除了基本設定不變之外，還加入各種「限制級」挑戰，像是經費限制、行程未知等，讓意料之外的變數與突發狀況接連發生，也讓鄭裕美、朴敘俊、崔宇植這對「相愛相殺」的組合展現最真實的「真朋友」面貌。



日前公開的宣傳海報中，三人現身某觀光景點，完全融入遊客模式，還擺出一模一樣的姿勢，展現出絕佳默契與搞笑化學反應。 海報上更寫著「旅行是Limited，浪漫是Unlimited」，讓人對這趟充滿變數卻又浪漫滿點的三人的旅程更加期待。

從《尹STAY》到《瑞鎮家》系列，鄭裕美、朴敘俊、崔宇植早已展現出像親姐弟般的默契。 這次他們卸下「專務鄭裕美、理事朴敘俊、代理崔宇植」的職級標籤，回歸「真朋友」身分，展開一場毫無計劃的國內流浪之旅，三人會如何玩（或被整），已經粉絲讓迫不及待想開播了！

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