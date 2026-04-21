河智苑出道多年在新作《權慾之巔》挑戰同性戀情與崩潰演技：這部作品讓我打破個人框架

演員河智苑近期演出新電視劇作品《權慾之巔》，日前表達終演感想，在劇中河智苑飾演一位頂級女演員，但卻有著祕密的同性愛人。在黑暗又充滿潛規則的演藝圈與政治圈打滾著，讓她歷經多次的起起落落，最終她仍選擇與朱智勛攜手共同走向更高的位置。劇情播畢，河智苑在劇中的演技挑戰也大獲好評。

在最終回的劇情中，河智苑始終必須對無惡不作的車珠英進行最後的復仇，仍然選擇與昔日戰友，也是她表面上的檢察官老公朱智勛聯手，揭發車珠英的惡行，最終也完美成功將她送進大牢，甚至在車珠英被狼狽逮捕的那一刻，河智苑就站在對面，摘下了墨鏡用唇語對她說「在那裡（監獄裡）老死吧～」看得大快人心，也展現超強氣場。



在逼近結尾時，河智苑重新拿回了自己的明星光環，在國際影展中大放異彩，她眼中甚至還看見了為她而送命的女子NaNa也出現在現場為她喝采，內心相當澎湃而流下淚水。不久後她在休息室卻接到來自監獄的來電，車珠英暗示著會繼續報復，讓河智苑暈倒在洗手間，當丈夫前來查看並救出她時，她卻問「這裡是哪裡？是地獄嗎？」展現出極度不安的神情，朱智勛也因這樣的心理折磨而流下淚水，演技相當到位。



河智苑也表示自己想要表達出劇中這個為了生存而打滾掙扎的女演員秋尚雅，讓她費盡心思，她必須拋開原本的自己，為了完整呈現秋尚雅，也希望這部作品能夠讓大家記住很久很久。她也對於劇中情感大量消耗的過程而得到觀眾們的好評，表達感謝之意。



這部作品河智苑也挑戰了許多同性愛的場面，並且許多選擇並非站在絕對的善或是惡，她深入了解這個角色並希望能夠細膩表達出來，非常努力表達人物的立體面相。最後河智苑也表示，《權慾之巔》是一部讓她打破了自我框架的作品，非常感謝一起合作的演員同仁們、導演與工作人員們，希望下一部作品也能夠帶給大家新鮮的感覺。



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