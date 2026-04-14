IU、边佑锡《21世纪大君夫人》收视率狂飙演技却遭批？韩国网友反应正反交锋

万众期待的MBC新金土剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步更新）上周首播后，收视开出红盘、话题度爆表，但随之而来的却是IU与边佑锡的演技争议。 两人从开播前就因高颜值组合与浪漫氛围备受瞩目，没想到第一集播出后，各大社群平台与SNS上陆续出现对他们演出的批评声浪。

韩媒《体育京乡》以「『拜托多练习一下吧』...《大君夫妇》IU、边佑锡，双双卷入演技争议」为题报导了相关信息。 报导援引网友在X上的直言：「两个人都去上上演技课吧，以我看过《背著善宰跑》、《步步惊心》的立场来说，他们都有各自固定的演法。」也有人指出：「两人各演各的，根本不搭。」除了对默契的质疑，针对IU所饰演的「成熙周」一角，部份观众认为「不管做什么都摆脱不了『IU感』」、「《苦尽柑来遇见你》或《我的大叔》明明很好，这次像穿了不合身的衣服」、「演得太用力了」。 而对於边佑锡饰演的李莞，批评则集中在「像AI朗读模式」、「演技底子还撑不起这个角色」、「表情读不到情绪」。



当然，也有不少正面评价。 有人认为「其实还不错，是大家期待值太高了」、「角色本身就很难诠释」、「两人颜值摆在一起就很享受」、「才刚开播，尴尬也是正常的吧？」。

这篇文章很快就被转载到theqoo社区，引来更多网友的讨论，大家纷纷表示：



302楼： 就是两个都烂才会被拿出来讲，只要有一边演得好就盖过去了。

303楼： IU真的太不搭了...... 之前有人留言说像「想成为千颂伊的人在模仿」，男主则是完全没表情。

304楼： IU演技资历16年了，对手演得差她也罩不住。 以前那些剧的对手是李善均、吕珍九、朴宝剑，所以才能把IU撑起来。

305楼： IU被跟边佑锡放在同一个等级讨论，她应该觉得很委屈吧。

306楼： 太烂... 了...

307楼： 看来那些说好评的人，也说不出「演技真好」这种话吧，呵呵。

308楼： 两个人的发音咬字都不差，所以拜托多练习一下吧。

309楼： IU至少是在演戏，边佑锡是演不好，把两人当同级真的太扯。

310楼： 我没看... 不过看短影片的时候，感觉问题不在演技耶。

311楼： IU在演戏，但前面站了一个AI，让演戏的人变得好尴尬。 IU算是有在「做」演技吧？

312楼： 我对IU的演技有点失望... 边佑锡本来就没期待。 IU的演技感觉每次都一样。

313楼： IU是有在演，但对手接不住，所以才会有这种评价。 对手真的很重要。

314楼： 回304楼——唉那太过分了，《苦尽柑来》IU的戏份那么重，根本不是能靠别人撑起来的程度，而且那个对手演员应该也是被IU影响的吧。

315楼： IU与其说演不好，更像是选了不合适的角色，感觉很刻意装活泼。 边佑锡就是善宰本人，但那里至少还有青春感、看起来很清新，这次需要更深的情感表达，他演不出来所以才像木头。 他本人个性好像想很多、很谨慎，要好好演戏的话，得放得更开、更敢表现才行。

316楼： 两个都不怎样。 边佑锡没得辩就是烂演技，IU是角色理解失误或演法抓错。

317楼（原180楼）： 但把IU跟边佑锡说成一样烂太过分了，IU是这个角色不适合，边佑锡是根本没在演。

318楼： 两个都烂。



319楼： 边佑锡表情、发音、发声全面崩坏，已经不是「演不好」的程度，是根本没在演。 IU不是不会演，但太用力了，不像一个真实存在的人，给人一种「我正在诠释角色」的感觉。 两个人完全没有配合。 所以说，还是要跟基本功够好的对手搭，才不会被一起拖下水。

320楼： 边佑锡真的超烂。

321楼： 看到其他板上的影片吓到了。 男主像在读国语课本，表情演技超尴尬，女主也演得浮夸又生硬，这到底是要怎样？

322楼： 演技不行，化学反应也没有。

323楼： 如果两个人之中有一个能靠演技带动、撑起化学反应，那还不好说。 就是因为没有，所以才两个一起被骂吧。

324楼： 我觉得不是同级。 女主演技没有好到能把别人拉起来，所以两个看起来都怪怪的。 而且比起活泼外放的角色，她更适合像《苦尽柑来》那样比较有深度的角色。

325楼： IU给人一种「我在演戏喔」的感觉，边佑锡就是单纯演不好。

326楼（原180楼）： 回314楼——（之前）是因为对手演员跟所有配角几乎都是主演级别的在跟她对戏，所以她才能一直表现得很好。

327楼： 不知道是两个不搭还是两个都烂。

328楼： 什么被拖累不拖累，就是演技不足而已。 跟不会演的人搭，要是真的会被拖累，那那个负责带动的角色自己咬字跟情绪线都该抓得好好的，结果那部剧里就只有那个人在演戏啊。

329楼： 两个人都很可惜。

330楼： 已删除的留言。

331楼： 已删除的留言。

332楼： 木头演技跟业余广告演技的合作。

333楼： IU是好坏见仁见智，至少你知道她想表达什么，也感觉得出她在演。 但还没到能说服一切、能掐著对手脖子带著走的地步。 她很努力，但蛮吃角色的。 《我的大叔》、《苦尽柑来》那种更适合她，对手男演员也要能撑得住才行。然后我只是想说希望演员们继续努力就好，结果粉丝去骂那些把自己角色演好的演员说「你太抢戏了」，这点真的很无言。



334楼： IU那种演法真的太不搭了。

335楼： IU感觉还是《我的大叔》或《苦尽柑来》那种角色最适合。

336楼： IU演技资历都16年了，还会被说「靠对手」、「角色不合」，那就是演技不够好。

337楼： 两个都烂，哈哈。

338楼： 整天看论坛在那边「还有什么能骂的」，故意点火来看，看到最后反而想支持他们了。 而且我看了IU，表情很丰富，声调也有高有低，发音咬字都很好。 就是因为她歌手形象太强，加上anti本来就多，才会被抓著挑毛病吧。 我个人是满喜欢IU演戏的，华丽的角色更对我的胃口。

339楼： 看著截图看到尴尬到不行。

340楼： 《苦尽柑来》的男主演技也不好。 感觉IU就是不适合演华丽或财阀的角色。 边佑锡有时候连站著都很尴尬。

341楼： IU基本功在，下一部作品演好就行了~

342楼： IU在《苦尽柑来》明明演得很好，这次是哪里出错了？



343楼： 回336楼——中肯。 靠对手才能演得好是什么鬼话？ 自己都当主演几年了，拜托多练习一下吧。

344楼： IU的角色感觉不太适合她。 边佑锡的话... 去上课吧，长相都有了，只要演技好就行了啊。

345楼： 已删除的留言。

346楼： 两个人都是要跟实力好的演员搭才会被cover的等级，结果两个凑在一起，当然就辛苦了。

此外，本剧第3集将於本周五（17日）晚间9点50分（韩国时间）在MBC播出，Disney+也同步上线。

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