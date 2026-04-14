《只要有空，4》最終回看點滿滿！劉在錫狂虧李光洙漢江約會：「還在戀愛行銷？」朴寶英一句「快40歲」掀驚呼

將於今日（14日）播出的《只要有空，4》，找來李光洙與朴寶英以「有空的朋友」身份登場，與劉在錫、柳演錫展現歷代級的默契互動。

當天，劉在錫一開場就提到最近在 SNS 上掀起話題的「漢江偶遇李光洙」目擊文。該貼文中，李光洙與女友李先彬帶著愛犬在漢江約會，甜蜜互動引發熱烈討論。

見到李光洙後，劉在錫立刻笑著虧他：「光洙啊，最近不是跟先彬去漢江約會了嗎？」接著再補一句：「現在還在做戀愛行銷喔？」瞬間開啟吐槽模式，讓現場笑聲不斷。李光洙則連忙解釋：「那是很自然的事，哪是什麼行銷！」沒想到劉在錫又不放過他，繼續追問：「連一起去的狗也是行銷吧？」一連串攻勢讓李光洙當場語塞 XD



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在先公開片段中，劉在錫也關心朴寶英的年齡，朴寶英大方表示：「我37歲了！」劉在錫立刻驚呼：「看起來完全不像啊！」她接著笑說：「再過不久就要40歲了！」一旁的柳演錫與李光洙連忙安慰「還早啦！」朴寶英則坦言：「快到30歲時我還很期待，但接近40歲的感覺就不太一樣了。」不過歐膩依舊是滿滿童顏，完全看不出年紀啊！此外，《只要有空，4》將於今晚播出，本集也是本季的最終回。



另外，由朴寶英、金聖喆、金熙元、李賢旭、文晶熙與李光洙主演的 Disney+ 原創劇集《賭金》，將於29日正式上線。劇情描述一名女子意外捲入金條走私組織，在混亂中逐漸滋生獨吞金條的慾望，並在黑暗世界展開生死搏鬥。不僅題材緊張刺激，加上豪華卡司陣容，也被看好是2026年最值得期待的必追韓劇之一。



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