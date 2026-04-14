周末剧收视版图变动！《21世纪大君夫人》收视暴风席卷，《神与律师事务所》、《在大韩民国成为屋主的方法》受牵动

上周末韩剧收视大战正式开打！由IU与边佑锡主演的MBC新剧《21世纪大君夫人》（Disney+同步开播）一播出就威力全开，直接把同时段的对手打到无力招架，收视数字一路狂飙，短短两集就杀到10%门口。

《21世纪大君夫人》以21世纪的立宪君主制韩国为背景，讲述一个什么都有、唯独身分是「平民」而超不爽的财阀女，跟一个贵为王子却什么都不能拥有的悲伤男子，两人联手突破身分限制的浪漫故事。 剧还没播就已经话题洗版，第一集开出7.8%的收视率（韩国尼尔森），第二集更直接冲上9.5%，离两位数只差一步。



这股「大君旋风」一来，其他周末档节目立刻感受到压力。 最惨的就是SBS金土剧《神与律师事务所》（Viu同步播出）。 这部原本稳坐周末王座的作品，在《21世纪大君夫人》第一集对打的那一周，收视率从前一集的9.5%直接摔到6.7%，一口气掉了2.8个百分点，隔天也只停在6.6%。 这也是该剧继第一集之后，再次掉到6%的低点。



另一头tvN的《在大韩民国成为屋主的方法》虽然周五没对到，但周六的第9集也从2.8%掉到2.0%，幸好隔天没撞期又弹回3.1%，算是把流失的观众找回来一些。



现在所有人都紧盯第二周，《21世纪大君夫人》会不会继续独走？ 还是后面追兵在结局前上演逆袭？ 这场周末收视大战，才刚开始而已。

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