《花漾青春》限定版来了！郑裕美、朴叙俊、崔宇植被整预定，10万韩元能活几天？

郑裕美、朴叙俊、崔宇植又要合体了！这次不是拍《尹STAY》或《瑞镇家》，而是被丢包在国内展开一场「保证辛苦」的无计划流浪记。

tvN全新推出的《花样青春 Limited Edition》将於5月3日晚间7点30分首播，延续了《花样青春》系列经典的「绑架旅行」设定，但加入更狠的「限量版」规则——每人旅费仅限10万韩元（约新台币2100元），完全不告诉你要去哪里、住哪里、怎么移动，在极限条件下逼出三人最真实的反应。

《花样青春》系列过去深受观众喜爱，堪称旅游节目的长青代表作。 这次以「Limited Edition」全新回归，除了基本设定不变之外，还加入各种「限制级」挑战，像是经费限制、行程未知等，让意料之外的变数与突发状况接连发生，也让郑裕美、朴叙俊、崔宇植这对「相爱相杀」的组合展现最真实的「真朋友」面貌。



日前公开的宣传海报中，三人现身某观光景点，完全融入游客模式，还摆出一模一样的姿势，展现出绝佳默契与搞笑化学反应。 海报上更写著「旅行是Limited，浪漫是Unlimited」，让人对这趟充满变数却又浪漫满点的三人的旅程更加期待。

从《尹STAY》到《瑞镇家》系列，郑裕美、朴叙俊、崔宇植早已展现出像亲姐弟般的默契。 这次他们卸下「专务郑裕美、理事朴叙俊、代理崔宇植」的职级标签，回归「真朋友」身分，展开一场毫无计划的国内流浪之旅，三人会如何玩（或被整），已经粉丝让迫不及待想开播了！

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