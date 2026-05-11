SHINee Key終於復出！捲「非法醫療爭議」停工半年，金髮氣象員造型新專輯預告、韓網評價兩極

韓國男團 SHINee 萬能鑰匙 Key（金起範） 回來了！去年底因捲入疑涉非法醫療行為的「注射阿姨」風波而中斷活動的他，在閉門反省 6 個月後，終於確定隨組合於 6 月 1 日發行新碟回歸歌壇，消息一出立即在韓網引發熱議。

所屬社 SM 娛樂今日（11 日）正式宣佈，SHINee 將於 6 月 1 日推出第六張迷你專輯 《Atmos》。 這是組合繼去年 5 月發行單曲〈Poet | Artist〉後，時隔一年再度合體。 如果說2023年推出的正規八輯《HARD》是挑戰新嘗試，那麼這次新專輯則標榜回歸「最像 SHINee」的洗練感性世界，備受樂迷期待。



在官方公開的回歸時程預告片中，久未露面的 Key 以一頭俐落的短金髮造型驚喜現身，化身「氣象播報員」宣告回歸。 由於這是他繼去年 12 月爭議後的首度現身，韓網輿論反應依舊兩極，有粉絲激動護航「終於等到你」、強調「並無觸法行為，所以沒有不復出的理由」，也有部份網民對其光速回歸持保留態度。





回顧去年底，Key 與諧星 朴娜勑 等人被爆出與非法行醫的「注射阿姨」有私交。 當時 SM 娛樂澄清 Key 起初誤以為對方是執業醫生，後因行程不便才偶爾在居家環境接受治療。

Key 隨後發文致歉：「對於相信我的大眾，感到非常抱歉與羞愧。」更主動宣佈中斷活動，忍痛從固定出演的人氣綜藝 《我獨自生活》 及 《驚人的星期六》 下車，進入反省期。 在爭議爆發 6 個月後，Key能否透過此次活動挽回輿論，正受到各界關注。



在正式發片前，SHINee 將率先於 5 月 29 日至 31 日，在首爾奧林匹克公園 KSPO DOME 舉行一連三場的第八次單獨演唱會 《SHINee WORLD VIII ： 'THE INVERT'》。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞