李孝利父親今辭世！與李尚順哀戚守靈，昔曝父「性格火爆」成童年陰影：選溫柔老公是因為他

南韓「國民妖精」李孝利驚傳喪父之痛。 經紀公司 Antenna 證實，李孝利的父親李中光（音譯）於今（12 日）辭世，目前李孝利正與丈夫李尚順及手足們強忍悲痛處理後事，預計 14 日陪父親走完人生最後一程。

李孝利曾在多個綜藝節目中分享自己的成長故事。 她坦言童年家境拮据，靠父親經營理髮店辛苦拉拔 4 個小孩長大。 她於 2008 年 7 月發行的專輯《It's Hyorish》中，收錄曲〈理髮店家的女兒〉也融合了自己的家族故事。 然而，李孝利也曾勇敢坦白，父親年輕時脾氣火爆，動輒對孩子打罵，這段不愉快的童年陰影，也是她選擇性格溫柔、絕對不會吵架的李尚順作為人生伴侶的重要原因。

雖然自認與父親「不算太熟」，但血濃於水的親情終究難以割捨。 2023 年在《加拿大 Check In》中，李孝利談到正與病魔搏鬥的父親時，仍忍不住在鏡頭前落淚。 而在 2024 年與母親合作的綜藝《媽媽，我們一起去旅行吧》中，李母更心酸透露丈夫的記憶力僅剩 20%，忙於照顧伴侶的她幾乎沒有出去玩的自由。



目前李孝利父親的靈堂設於首爾中央大學醫院殯儀館，出殯儀式將於 14 日上午 7 點舉行，隨後靈柩將安葬於忠清北道陰城郡的祖墳。

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