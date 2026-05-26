SHINee完整體回歸！Key睽違6個月復出！送團員「3期分期付款」精品禮物，不忘留一份給已故鐘鉉

SHINee的終於要回歸啦！

25日SHINee的YouTube頻道公開了一支名為「祝閃耀的孩子們18歲生日快樂」的影片，團員們一起慶祝出道18週年。 Key特別貼心，準備了高級珠寶送給成員，而且他還特地多準備了一份，說「這是要給鐘鉉哥的」，讓在場所有人都紅了眼眶。



泰民收到禮物後超感動，直呼：「這份心意真的太讓人感動了，一看就知道不是隨便請人買的，而是Key親自挑選的設計。」Key則開玩笑回說「這個甚至可以用作捐贈啦」，現場氣氛又暖又好笑。

Key也透露準備禮物的幕後故事：「最近因為演唱會的關係，幾乎每天都在練習，但還是很想在出道紀念日這天送點什麼。 說『驚喜』有點害羞，所以就想說乾脆爽快一點直接買。 我其實考慮了很久，最後是分3期付款買下來的。」



之前Key因為「注射姨母」的爭議事件向大眾道歉，並中斷了所有活動。 事件起因是去年底Key被爆出與無照進行醫療行為的「注射姨母」A女有私交，甚至疑似在家中接受非法醫療服務。 當時所屬公司澄清說，Key是因為不方便去醫院，才會在家中接受幾次診療，但Key一直以為A女是真正的醫生，事後得知真相也感到非常錯愕。

儘管Key強調自己也是被矇在鼓裡，並以「無知」為此深刻反省，但他仍從《我獨自生活》、《驚人的星期六》等固定節目中下車。 時隔約半年他將透過SHINee的第六張迷你專輯《ATMOS》正式復出，專輯預計在6月1日發行。

不過外界對於他的回歸時間看法兩極，有人認為他同樣是受害者且已付出代價，但也有人覺得6個月就復出似乎有點太快。 無論如何，SHINee將在5月29到31日於首爾奧林匹克公園KSPO DOME舉行第八次單獨演唱會，這也是他們睽違3年推出專輯、睽違1年開唱，Key能不能成功回歸，粉絲都在看。



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