BIGBANG 太陽登科切拉撞衫黃仁勳！「白髮+黑皮衣」神複製晶片教父，本人親回：感覺自己變聰明又很有錢

傳奇天團 BIGBANG 迎來出道 20 週年，今年4月強勢登上美國科切拉（Coachella）音樂節，長達一小時的精彩演出引起全球K-Pop樂迷狂熱。 有網友發現，成員太陽的一套全新舞台造型似乎有些眼熟，仔細一想竟是「跨界撞衫」輝達CEO黃仁勳。

BIGBANG科切拉首演後，美國知名迷因平台 9GAG 在官方IG丟出一張對比圖，調皮寫下：「看著 BIGBANG 科切拉舞台時腦海中浮現的想法。」

圖中惡搞了經典電影《蜘蛛人》裡彼得·帕克（陶比·麥奎爾 飾）摘下眼鏡的迷因，只見站在台上慷慨演講的黃仁勳，戴上眼鏡「定睛一看」，竟然變成了在科切拉舞台上的太陽！當天太陽正好身穿一件黑色真皮夾克、配戴著黑框眼鏡，加上一頭帥氣銀白髮，相似度高達 99.9%，瞬間引發全網瘋傳與爆笑：「 難怪覺得似曾相識」、「原來是晶片教父」。

9GAG 小編還調皮地在貼文補上一句：「Sorry Taeyang...（太陽對不起啦......）」沒想到當天就引來太陽本人現身，無奈又好笑地回覆道：「Hey..」瞬間吸引了數萬名全球網友前來圍觀朝聖。



時隔一個多月，太陽近日接受《Vogue Taiwan》專訪時，首度被問到這個轟動全網的迷因。 他表現得超級大方又幽默，坦言一開始並沒想到會「撞衫」，但並不感到排斥，反而很喜歡被人說看起來像黃仁勳：「這讓我感覺自己非常聰明，而且很有錢（笑）！」情商之高讓人不得不愛。



太陽在剛過去的 18 日生日當天，也正式推出了個人第四張正規專輯《QUINTESSENCE》; 同時，BIGBANG 的團體新專輯和全球巡迴演唱會也在預熱中。 提到科切拉的舞台，太陽興奮放話：「這一切才剛開始，接下來還有很多值得期待的事！」

▽太陽新專主打歌《LIVE FAST DIE SLOW’》M/V：



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞