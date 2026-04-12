背負 431 億天價官司！NewJeans 前成員 Danielle 生日驚喜公開 Demo 曲，曬仙氣姊妹照

去年底正式告別 NewJeans 的Danielle，在沈寂數月後，於昨日（11 日）迎來 21 歲生日。 即便正身陷高達 431 億韓元 的巨額損害賠償訴訟，Danielle 仍選擇在生日這天低調「獻聲」，公開全新歌曲 Demo，以慰藉全球粉絲的思念之情。

11 日，Danielle 在個人 Instagram 上未留下任何文字，僅公開了一張照片與一段名為 「DEMO #3」 的音源。 4 月 11 日是 Danielle 的生日，這似乎是她趁著生日之際，向一直守候她的粉絲們傳達近況，更透露出她在法律紛爭的暴風雨中，依然沒有停止創作與歌唱。

▽右滑聽Demo：



除了音樂驚喜，Danielle 的歌手姊姊 Olivia Marsh 也在 IG 高調放閃，po出姊妹在倆在鏡子前的親密合照，並寫下：「HAPPY DAZZI DAYYYYYYY！」溫馨的姊妹互動吸引了眾人目光。



回顧這場震驚K-Pop的官司，NewJeans 所屬經紀公司 ADOR 於去年12 月 29 日宣布解除與 Danielle 的專屬合約，同時針對 Danielle 其家人、前代表閔熙珍提起了規模達 431 億韓元的違約金及損害賠償訴訟。



今年 1 月 16 日，Danielle 在個人IG公開「未寄出的信」，表示：「雖然放手過去的時光並不容易，但現在我想暫時放下往事，專注於真正珍貴的事物——我們的心靈、夢想，以及未來即將面對的溫暖日子。」

她更在信中稱 NewJeans 成員為「第二個家人」，堅定強調：「雖然行動的步伐產生偏差，但沒有任何事能將我們分開。」最後，Danielle 向粉絲約定：「未來仍會有困難，但我們會守護彼此繼續前行。 我非常期待能再次見面、大笑傾談的那一天。」



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