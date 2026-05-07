ADOR態度軟化？高調為Minji慶生，韓網瘋傳「4人組NewJeans真的回歸了」

最近偶像圈話題不斷，ADOR似乎終於點頭，接受Minji回歸女團NewJeans。

7日，ADOR官方在NewJeans的SNS上寫下「HAPPY MINJI DAY」，同時還po出Minji自己動手烤的餅乾照。 這組餅乾，跟Minji最近親自到生日咖啡廳、送給粉絲的禮物一模一樣。 這也是自「閔熙珍事件」以來，ADOR第一次透過官方帳號提到Minji。



2024年11月NewJeans五位成員主張ADOR違反專屬合約，單方面宣布解約，並開始獨立活動。 但去年10月，公司在「專屬合約有效確認」訴訟一審中勝訴，成員們沒有上訴，反而一個個表態想回到ADOR。ADOR在同年12月突然向Danielle發出解約通知，表示不再跟她以NewJeans身份活動，甚至對Danielle、她的一名家人，以及閔熙珍提告，求償431億韓元。 目前Hyein、Haerin、Hanni已經確定回歸ADOR，但Minji還在協調具體的回歸條件。



所以Minji到底會不會回來，直接影響NewJeans變成4人團還是3人團，外界關注度爆表。 ADOR至今對這件事沒多做回應，卻大動作在官方帳號高調祝賀Minji生日，讓網友紛紛猜測：「根本等於宣佈Minji歸隊了吧！」「看來NewJeans完整體有譜了？」

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