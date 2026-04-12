背负 431 亿天价官司！NewJeans 前成员 Danielle 生日惊喜公开 Demo 曲，晒仙气姊妹照

去年底正式告别 NewJeans 的Danielle，在沈寂数月后，於昨日（11 日）迎来 21 岁生日。 即便正身陷高达 431 亿韩元 的巨额损害赔偿诉讼，Danielle 仍选择在生日这天低调「献声」，公开全新歌曲 Demo，以慰藉全球粉丝的思念之情。

11 日，Danielle 在个人 Instagram 上未留下任何文字，仅公开了一张照片与一段名为 「DEMO #3」 的音源。 4 月 11 日是 Danielle 的生日，这似乎是她趁著生日之际，向一直守候她的粉丝们传达近况，更透露出她在法律纷争的暴风雨中，依然没有停止创作与歌唱。

▽右滑听Demo：



除了音乐惊喜，Danielle 的歌手姊姊 Olivia Marsh 也在 IG 高调放闪，po出姊妹在俩在镜子前的亲密合照，并写下：「HAPPY DAZZI DAYYYYYYY！」温馨的姊妹互动吸引了众人目光。



回顾这场震惊K-Pop的官司，NewJeans 所属经纪公司 ADOR 於去年12 月 29 日宣布解除与 Danielle 的专属合约，同时针对 Danielle 其家人、前代表闵熙珍提起了规模达 431 亿韩元的违约金及损害赔偿诉讼。



今年 1 月 16 日，Danielle 在个人IG公开「未寄出的信」，表示：「虽然放手过去的时光并不容易，但现在我想暂时放下往事，专注於真正珍贵的事物——我们的心灵、梦想，以及未来即将面对的温暖日子。」

她更在信中称 NewJeans 成员为「第二个家人」，坚定强调：「虽然行动的步伐产生偏差，但没有任何事能将我们分开。」最后，Danielle 向粉丝约定：「未来仍会有困难，但我们会守护彼此继续前行。 我非常期待能再次见面、大笑倾谈的那一天。」



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