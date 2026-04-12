BTS V 金泰亨初戀感滿滿！青春電影級廣告曝光，結尾這一句台詞真的太心動啦

BTS 防彈少年團成員 V（金泰亨）透過一支宛如青春電影般的廣告影片，狙擊了全球粉絲 ARMY 的心。

V 在近期公開的某咖啡品牌全新廣告影片《那天夜晚，我們的無咖啡因(FULL)》中，展現出無可取代的視覺魅力，不愧是CGV啊。



▼廣告足足有四分多鐘！！！



這支影片從現在的 V 在咖啡廳點無咖啡因咖啡開始。隨著他偶然與初戀重逢，時間指針回到了 2019 年 3 月的高中時期。

影片中穿著校服的 V，堪稱「初戀範本」。從在禮堂排隊時的認真模樣，到在籃球場上奔跑的動態身影，再到在教室裡托著下巴入睡的青澀模樣，他細膩的表情演技，讓觀眾彷彿誤以為那就是存在於自己記憶中的初戀。



整支影片充滿平凡卻溫暖的小片段。V 不僅溫柔地替初戀取下頭髮上的蒲公英種子，還送上小熊玩偶鑰匙圈並露出靦腆笑容。尤其是在深夜自習室，偷偷為對方準備無咖啡因咖啡的場景，更細膩傳達了影片主題「無咖啡因的餘韻」。搭配 V 低沉嗓音的旁白：「我們不知道原因，就那樣彼此漸漸模糊地消失了」，更添一層淡淡的惆悵。



在影片尾聲，V 回到現在。隨著初戀一句「最近也還在喝無咖啡因咖啡呢？」簡短卻強烈的台詞，留下深刻餘韻。這支不僅是品牌宣傳，更結合高品質影像與 V 個人敘事的廣告，也因此獲得「歷代級」的讚譽。即便該頻道只有不到五萬的訂閱人數，但這支廣告公開第三天已經累積了274萬觀看次數，相當驚人！

另一方面，BTS 已於上月 20 日發行正規五輯《ARIRANG》，以完整體回歸。並將於 9 日至 11 日從高陽綜合運動場主場館演出起跑，展開橫跨 34 個城市、共 85 場的大型世界巡演。

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