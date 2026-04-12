崩壞中？《我家的熊孩子》收視率從13%跌到個位數，被罵爆：這是《全知干預視角》吧，快停播

韓國長壽綜藝《我家的熊孩子》最近再度面臨「生存危機」！隨著節目中的「孩子們」一個個結婚、再婚，甚至迎來新成員加入，這個以「觀察單身男星被媽媽碎碎唸」起家的節目，如今被網友狠批：「根本是《我獨自生活》吧？」

巨人來了！2.2米摔角手加入遭質疑：哪裡熊孩子？

前段時間播出的節目中，迎來了新任「熊孩子」——曾在《體能之巔：亞洲篇》奪冠的摔角選手金民宰。 這位身高190cm、鞋子穿到310mm、衣服要穿到6XL的「巨無霸」日常一公開，立刻引爆話題。 他一個人能吞下12碗泡麵，公司烤肉聚餐帳單高達2240萬（韓元，約合48.6萬新臺幣）的故事更是讓全場驚呆。



但最催淚的是，這位「大隻佬」其實是個超級孝子！他透露用過年在重大賽事中奪冠的3000萬獎金，直接幫爸媽翻新房子，還包辦了車子和裝備。 這番真情告白確實感人，但網友卻不買單：「所以金民宰到底是哪裡『熊孩子』？」、「這跟《全知干預視角》、《我獨自生活》有什麼不一樣？」

結婚潮爆發！從單身觀察變「已婚者聯盟」

爭議的核心其實是節目最根本的設定。 2016年開播的《我家的熊孩子》，主打從媽媽的視角觀察單身兒子的日常，2017年媽媽團更一舉奪下SBS演藝大賞，風光無限。但如今風雲變色。 繼李尚敏、金俊浩之後，金鍾國、金鍾旼也接連結婚，現在固定班底中超過半數都已「死會」。 這讓不少死忠觀眾忍無可忍：「已經不是『我家的熊孩子』了啦！」要求節目組換血的呼聲越來越高。尤其是SBS另一檔節目《脫鞋恢單4men》去年因為固定班底紛紛再婚，直接宣告收攤，讓網友更加質疑：「人家都知道要見好就收，《熊孩子》還在撐什麼？」



真真假假分不清？ 過往片段被翻舊帳

除了身份錯亂，節目的「真實性」最近也被拿出來放大檢視。 演員金旻鍾曾爆料，當年在《熊孩子》中出現的「貨櫃屋生活」根本不是他的真實住所，讓他大嘆「節目真的好可怕」。 羽球國手李龍大也曾被質疑，戀愛緋聞爆發的時間點，竟然跟節目中安排相親的播出時間完全重疊，讓網友直呼「套路太深」。



隨著爭議不斷，收視率也從當年的13%高峰，一路滑落到最近的個位數中段。 就連固定班底金承洙都在節目中開玩笑說：「大家都要偷偷戀愛結婚，這節目還做得下去嗎？」玩笑話聽在觀眾耳裡，卻成了對節目未來的嚴肅拷問。

走過10個年頭的《我家的熊孩子》，如今站在十字路口。 是要大刀闊斧改革，還是找回初衷？ 這場身份認同危機，恐怕將直接影響未來韓國的週末綜藝版圖。

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