i-dle时隔两年再度来港 首度登陆启德主场馆

韩国人气女团i-dle即将於2026年6月27日及28日假启德主场馆举行演唱会 — 2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN HONG KONG。

这将是她们继2024年8月来港举行演唱会后，时隔两年再度访港开唱，踏上全港最大的演出场地—启德主场馆的舞台，令粉丝热切期待。票价分为港币$2,499、$1,999、$1,799、$1,599、$1,399、$999、$799，所有购买$2,499门票的观众将可参与演前彩排，获得香港场专属礼品一套，并享有优先入场资格。成功在2026年3月27日下午2时 至 2026年3月30日下午1时59分期间於Berriz登记的i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND会员可於2026年4月21日中午12时至晚上6时经快达票(HK TICKETING) 参与会员优先购票。恒生Mastercard信用卡优先购票将於2026年4月22日中午12时至晚上11时59分於快达票(HK TICKETING) 进行。公开售票将於2026年4月23日中午12时透过快达票(HK TICKETING) 及大麦(Damai) 正式发售。

本次世界巡演以「Syncopation」为题，取自音乐理论中的「切分音」，是一种强调弱拍以制造张力和变化的音乐技巧，这个概念体现了i-dle自出道以来不断打破常规、进行不可预测的音乐实验的风格，这个题目亦预示了i-dle将在本次巡演为观众带来意想不到、不被世俗框架所限的全新舞台。她们於二月在首尔KSPO DOME为巡演展开序幕，除了带来一系列重新编排的经典金曲舞台，包括〈Nxde〉、〈HWAA〉、〈Wife〉、〈Queencard〉及〈TOMBOY〉等，更献唱了新歌〈Mono (Feat. skaiwater)〉及全新未公开歌曲〈Crow〉，令海外粉丝引颈以待接下来开展的海外巡演。

i-dle於去年正值组合7周年之际，宣布把原本团名(G)I-DLE改成i-dle，象徵团体跳脱框架，以更成熟的姿态展开组合全新的篇章。作为改名后的首度世界巡演，香港场特别选址启德主场馆举行，展现其国际级的舞台企划与演出规模，粉丝绝对不容错过。

售票详情

2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN Hong Kong

日期： 2026年6月27及28日（星期六及星期日）

时间： 晚上6时

地点： 启德主场馆

门票： 港币$2,499*、$1,999、$1,799、$1,599、$1,399、$999、$799（全场座位）

*所有购买$2,499门票的观众将可参与演前彩排，获得香港场专属礼品一套，并享有优先入场资格。

i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND会员优先购票登记

2026年3月27日（星期五）下午2时 至 2026年3月30日（星期一）下午1时59分

必须於上述登记期间到Berriz登记方可参与会员优先购票，登记详情请上Berriz查阅。

i-dle OFFICIAL FANCLUB NEVERLAND会员优先购票

2026年4月21日（星期二）中午12时 至 晚上6时

售票平台：快达票 (HK TICKETING)

恒生Mastercard信用卡优先购票

2026年4月22日（星期三）中午12时 至 晚上11时59分

售票平台：快达票 (HK TICKETING)

公开发售

2026年4月23日（星期四）中午12时起

售票平台：快达票 (HK TICKETING) 及 大麦 (Damai)



快达票 (HK TICKETING)

网上购票：https://hkt.hkticketing.com/

大麦 (Damai)

网上购票： www.damai.cn

客服热线：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9时至晚上8时）

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