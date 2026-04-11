BTS 王者回歸！4月蟬聯品牌冠軍、創下95%極高正面評價，Wanna One 與 SEVENTEEN 緊追在後

BTS 防彈少年團 果然是名不虛傳，4 月男團品牌評價再度奪冠，超高正面評價獲得壓倒性的勝利。

韓國企業評價研究所針對 2026年3月11日至2026年4月11日 期間蒐集的 79,966,049筆男團品牌大數據，透過消費者行為分析，測量男團品牌的 參與指數、媒體指數、溝通指數、社群指數。與3月男團品牌大數據 61,006,053筆 相比，整體增加 31.08%。



2026年4月男團品牌評價 TOP30排名 分析結果依序為：

BTS 防彈少年團

Wanna One

SEVENTEEN

ENHYPEN

Stray Kids

BIGBANG

THE BOYZ

EXO

SHINee

TWS

韓國企業評價研究所所長 具昌煥 表示：「男團品牌評價2026年4月的大數據分析結果顯示，BTS品牌位居第1名。男團品牌類別與3月的61,006,053筆數據相比，增加了 31.08%。進一步分析顯示，品牌消費上升39.30%、品牌議題上升36.24%、品牌溝通上升24.71%、品牌擴散上升32.90%。」



他接著表示：「在2026年4月男團品牌評價大數據分析中排名第1的 BTS 品牌，在連結分析中，『演出、現場觀賞、開始』 等關鍵詞出現頻率較高；在關鍵字分析中，『ARMY、阿里郎、演唱會』 的關聯度最高。在正負面比例分析中，正面比例達95.12%。BTS品牌評價細部分析顯示，品牌消費上升410.21%、品牌議題上升239.94%、品牌溝通上升112.91%、品牌擴散上升171.99%。」

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