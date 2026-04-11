K-SPARK 登陸澳門 5月2日先發陣容 KISS OF LIFE 官宣 5月夏日熱力全開

2026年5月2日，亞洲備受矚目的音樂演出品牌 K-SPARK 將首次登陸澳門，帶來前所未有的頂級現場舞台。

本次演出除了先發陣容KISS OF LIFE 還有其餘韓國人氣歌手/團體共同組成華麗陣容打造創意舞台，引爆澳門。與其他國家的演出不同，本場將以特別版本呈現，為觀眾帶來進一步升級的現場體驗。

以全新陣容，重新定義 K-SPARK 舞台標準

作為 K-SPARK 系列演出的重要一環，本次澳門演出在藝人陣容上實現了突破性升級。此次演出將作為 K-SPARK 歷史上首次推出的「客製化陣容」舞台亮相。不同於以往巡迴的固定模式，澳門站將以「單獨版本」進行策劃，從藝人組合到舞台設計全部重新打造，強調內容差異化與現場的獨特性。

首次登陸澳門，開啟國際娛樂新據點

K-SPARK 選擇澳門作為主要舉辦地，具有重要的象徵意義。作為國際娛樂城市，澳門近年來持續引入大型演出項目，在亞洲娛樂版圖中的地位不斷提升。K-SPARK 澳門演出不僅是品牌首次進入澳門市場，同時也是引領當地演出市場升級的重要項目，備受業界關注。K-SPARK 一直致力於打造跨越文化與市場的音樂現場體驗。本次澳門演出在陣容、製作及內容上的全面升級，預計將吸引中國內地、港澳地區以及整個東南亞的觀眾。在華麗陣容與創意主導之下，本次演出將不僅僅是一場音樂節，更將成為融合潮流文化、視覺藝術與現場體驗的綜合娛樂盛事。

《K-SPARK in MACAU》

日期：2026年5月2日（星期六）

時間：晚上7點

地點：澳門戶外表演區

票價：有待公佈

主辦單位：幻星娛樂有限公司

協辦單位：MB GROUP一鳴娛樂有限公司

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