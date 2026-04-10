申惠善×孔明新劇《秘戀稽核中》來了！申惠善化身甜美又狠辣的監察室長「朱仁雅」，分享接演的原因

tvN 全新週末劇《秘戀稽核中》中，申惠善將以甜美又狠辣的反轉魅力，再度刷新人生角色。

將於 4 月 25 日首播的辦公室秘戀韓劇《秘戀稽核中》在今天公開了角色劇照，展現為了整頓公司八卦風氣而出動的監察室長 「朱仁雅」（申惠善 飾） 的強大氣場，激起觀眾好奇心。



《秘戀稽核中》講述擁有神祕魅力的監察室長 朱仁雅，與一夕之間從王牌被貶為公司最低職位PM（風紀紊亂）股長盧基準（孔明 飾），兩人之間展開驚險又緊密的「貼身稽核」羅曼史。

原本徹底執行稽核的朱仁雅與盧基準，卻逐漸陷入深情愛戀，兩人關係逆轉的愛情故事，以及調查公司風紀紊亂事件的稽核室「問題三組」奮鬥過程，將以輕快又充滿趣味的方式展開。



《有利的詐欺》、《那傢伙是黑炎龍》的導演李秀賢和《浪漫速成班》的編劇呂恩浩攜手合作，提高了作品完成度。尤其是 申惠善、孔明、金材昱、洪華蓮 等個性鮮明的實力派演員組合，更讓劇迷期待不已。



當天公開的照片中，「傳說中的狠角色」朱仁雅 展現出不容任何破綻的非凡氣場，牢牢抓住視線。她雙手叉腰、進入攻擊姿態，冰冷的眼神散發出「只要被盯上就出局」的恐怖威嚴，完美展現監察室長的氣勢。



帶著眾多傳聞來到海霧集團擔任監察室長的朱仁雅，即使與員工打招呼時的微笑也顯得不尋常。她時而拋出看似輕鬆的玩笑，卻又瞬間轉變態度、給人致命一擊。朱仁雅難以預測的活躍表現，令人更加好奇。究竟這位擁有甜美又危險秘密的朱仁雅，會為一路順風順水的盧基準，以及海霧集團帶來什麼樣的風暴，備受期待。

申惠善表示：「我想為大家帶來一部能輕鬆愉快觀看的作品。」並說：「我很好奇神秘的『朱仁雅』究竟是怎樣一個人，以及她與盧基俊之間的關係會如何發展。」這也是她選擇出演本作的原因。



她也指出，每一集展開的「稽核」故事都是有趣的看點：「透過監察公司風紀紊亂這個獨特題材，銳利又幽默地呈現職場生活的另一面。」

接著申惠善形容朱仁雅是「外剛內柔」的人物，並補充：「表面上她是毫無破綻、如鐵壁般的監察室長，但內心其實隱藏著不為人知的柔軟面與秘密。」更加提高了觀眾們的好奇心。

tvN《秘戀稽核中》將於 4 月 25 日 9 點 10 分首播，並於 HBO Max 上線。

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