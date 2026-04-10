申惠善×孔明新剧《秘恋稽核中》来了！申惠善化身甜美又狠辣的监察室长「朱仁雅」，分享接演的原因

tvN 全新周末剧《秘恋稽核中》中，申惠善将以甜美又狠辣的反转魅力，再度刷新人生角色。

将於 4 月 25 日首播的办公室秘恋韩剧《秘恋稽核中》在今天公开了角色剧照，展现为了整顿公司八卦风气而出动的监察室长 「朱仁雅」（申惠善 饰） 的强大气场，激起观众好奇心。



《秘恋稽核中》讲述拥有神秘魅力的监察室长 朱仁雅，与一夕之间从王牌被贬为公司最低职位PM（风纪紊乱）股长卢基准（孔明 饰），两人之间展开惊险又紧密的「贴身稽核」罗曼史。

原本彻底执行稽核的朱仁雅与卢基准，却逐渐陷入深情爱恋，两人关系逆转的爱情故事，以及调查公司风纪紊乱事件的稽核室「问题三组」奋斗过程，将以轻快又充满趣味的方式展开。



《有利的诈欺》、《那家伙是黑炎龙》的导演李秀贤和《浪漫速成班》的编剧吕恩浩携手合作，提高了作品完成度。尤其是 申惠善、孔明、金材昱、洪华莲 等个性鲜明的实力派演员组合，更让剧迷期待不已。



当天公开的照片中，「传说中的狠角色」朱仁雅 展现出不容任何破绽的非凡气场，牢牢抓住视线。她双手叉腰、进入攻击姿态，冰冷的眼神散发出「只要被盯上就出局」的恐怖威严，完美展现监察室长的气势。



带著众多传闻来到海雾集团担任监察室长的朱仁雅，即使与员工打招呼时的微笑也显得不寻常。她时而抛出看似轻松的玩笑，却又瞬间转变态度、给人致命一击。朱仁雅难以预测的活跃表现，令人更加好奇。究竟这位拥有甜美又危险秘密的朱仁雅，会为一路顺风顺水的卢基准，以及海雾集团带来什么样的风暴，备受期待。

申惠善表示：「我想为大家带来一部能轻松愉快观看的作品。」并说：「我很好奇神秘的『朱仁雅』究竟是怎样一个人，以及她与卢基俊之间的关系会如何发展。」这也是她选择出演本作的原因。



她也指出，每一集展开的「稽核」故事都是有趣的看点：「透过监察公司风纪紊乱这个独特题材，锐利又幽默地呈现职场生活的另一面。」

接著申惠善形容朱仁雅是「外刚内柔」的人物，并补充：「表面上她是毫无破绽、如铁壁般的监察室长，但内心其实隐藏著不为人知的柔软面与秘密。」更加提高了观众们的好奇心。

tvN《秘恋稽核中》将於 4 月 25 日 9 点 10 分首播，并於 HBO Max 上线。

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