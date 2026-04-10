SM 娛樂強硬打擊 Deepfake 犯罪！12 人遭判實刑入獄，強硬聯手美國律所：躲海外平台也照樣抓

韓流巨頭 SM 娛樂 真的動怒了！針對旗下藝人慘遭 AI「換臉」製作非法色情片，SM 於今日（10日）發出超強硬嚴正聲明，首度公開法律戰的驚人戰果。 目前已有 12 名犯罪者遭判處「實刑」入獄吃牢飯，SM 更警告：別以為躲在海外平台就抓不到！

12 惡煞入獄服刑！最高判囚 4 年不準假釋

SM 娛樂在聲明中明確指出，針對散佈虛假事實、名譽毀損、性騷擾、Deepfake 非法合成及侵害隱私等對旗下藝人身心造成極大損害的惡行，公司絕對會「告到底」。 SM 強調，製作、散佈及持有非法色情合成物的行為，不僅對藝人造成性羞辱，更可能引發外界誤會「就是藝人本人」，是嚴重毀損藝人名譽的重罪，公司會持續收集證據並向法院請求嚴懲，絕不姑息。

目前法律戰報已傳回捷報：Deepfake 事件的嫌疑人已大部份落網，其中 12 名被告已被判處有期徒刑（實刑）。 這群惡徒不僅要入獄，還被附加了「限制就業」與「性暴力治療課程」。 SM 透露，雖然被告曾嘗試抗訴，但全數遭法院駁回，目前已乖乖在獄中服刑。



突破海外平台匿名性！美國律師也出動

許多犯罪者心存僥倖，以為利用海外社群平臺的匿名性就能逃過一劫，對此 SM 給出了致命回擊。 公司透露已與美國多家頂尖律師事務所緊密合作，透過調查機關展開追蹤偵查。 SM 警告稱，即便是在海外平台的活動者也無一例外會被抓，相關搜查行動仍在如火如荼進行中。

官方警告：不要心存僥倖 韓網叫好「大快人心」

SM 娛樂最後疾呼：「針對製作、流傳、持有 Deepfake 的刑事處罰極其嚴厲，請務必自重，切勿捲入不光彩的事件中。」

消息一出，南韓與海外網友紛紛叫好，直言：「真的大快人心」、「這才是保護藝人該有的態度」、「針對Deepfake的處罰開了很好的先例」。



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그중에서도 불법 음란… — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) April 10, 2026

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