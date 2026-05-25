《21世紀大君夫人》面臨「全面下架」危機，國民請願同意率飆破8成！「自降諸侯國、中式茶道」惹全民激憤

由邊佑錫、IU（李知恩）攜手主演的架空曆史浪漫喜劇《21世紀大君夫人》日前剛落下帷幕，卻因歷史文化考據問題引爆南韓網民的「愛國公憤」。 本月22日，更有民眾在國會發起下架該劇的國民請願，短短3天已獲得4萬1千人多同意、完成率達到83%，極有可能進入正式審議流程。

請願人主張，劇中反覆出現明顯的考證錯誤，以及帶有「東北工程」意圖的導演手法，已引發全民公憤。 請願人列舉劇組「三大辱韓罪狀」：使用「千歲」口號將大韓民國貶低至諸侯國地位，自降國格; 使用中國式茶道，盲目借用外來文化; 歪曲並混用朝鮮國王的服飾與皇帝的象徵體系，向觀眾灌輸錯誤的文化認知。

請願人認為，這些內容不僅嚴重踐踏了韓國民眾的情緒，更向全世界傳播了錯誤的韓國文化認知，因此要求電視台停止播放該劇，並從全球所有平台進行刪除和廢棄（下架）。



其實在第 11 集播出當下，輿論就已經火山爆發。 當時兩位主演和編劇、導演都先後公開道歉，劇組更在電視台重播與 OTT、VOD 服務中，緊急將「千歲」台詞進行消音，並把字幕刪得一乾二淨。

但請願人認為，劇集公開的當下已向全世界傳播，此舉無異於亡羊補牢，且為周邊國家掠奪韓國歷史與文化的嘗試提供藉口，屬於「賣國式的導演行徑」。 除了下架之外，請願人更進一步要求國會封殺該影視製作公司，未來永久剔除政府補助、限制廣播許可權。

該請願的截止日期為 6 月 21 日，若在 30 天內獲得 5 萬人同意，將會被移交至主管的常任委員會進行審議。

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