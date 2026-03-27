韓國國民限定女團I.O.I六月首次來港開唱

韓國國民限定女團I.O.I即將於2026年6月20-21日假亞洲國際博覽館10號展館 — 舉行2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in HONG KONG，這是她們成團十週年後，首次來港開唱。這場演唱會旨在紀念I.O.I出道十週年，並與粉絲們一起回顧過往，創造新的回憶。

此次演唱會不僅是她們再次合體的機會，更是和所有熱愛她們的粉絲們重聚的良機。這段時間，成員們在不同的領域各自發光發熱，持續成長。如今，她們不但即將帶著全新的專輯與大家見面，並首次以全新的模樣來港開唱。是次巡迴演出將涵蓋三個站點，分別是首爾、曼谷及香港。作為此次巡演的終站，香港站對於眾多期待已久的粉絲來說，意義深遠。票價分為港幣$1,799、$1,399、$1,099及$899。所有購買$1,799門票的觀眾將可參與演前彩排或歡送活動，並獲得海報一張（其中將隨機派發100張簽名海報）、香港場專屬小卡一套、專屬頸繩及通行證。所有購買$1,399、$1,099和$899門票的觀眾也將獲得隨機三張香港場專屬小卡。Trip.com優先購票率先在2026年4月15日上午10時至晚上11時59分於Trip.com進行。公開售票將於2026年4月16日上午10時透過購票通(Cityline) 及大麥正式發售。

本次巡演以「LOOP」為題，蘊含著連結與循環的意義，傳遞著她們似乎已經結束的故事再次延續的信息，象徵著與粉絲的重聚和新的開始。隨附的巡迴海報以I.O.I標誌性的粉紅色為主色調，營造出感性的氛圍，更增添了演唱會的期待感。這場演唱會不只是一次重聚，更是粉絲與I.O.I再次相遇的特別時刻。這場期待已久的盛事終於成真，必將成為充滿激動與喜悅的珍貴回憶，同時也預示著下一次重聚的到來。隨著這場期待已久的與歌迷的重聚終於實現，這場演唱會必將為成員和觀眾帶來充滿激動與喜悅的時光。

I.O.I是2016年透過Mnet選秀節目《Produce101》第一季的全國投票選出的限定組合，出道後累積了高人氣。她們以出道曲〈Dream Girls〉為起點，之後推出了〈Whatta Man〉、〈Very Very Very〉和〈Sonagi〉等眾多熱門歌曲，在各大音樂節目中名列前茅，並在各大音樂排行榜上取得了優異的成績。此外，她們憑藉出色的人氣和實力獲得了認可，並迅速成為國民女子組合，橫掃了Mnet的「亞洲音樂大獎」、「金唱片大獎」和「首爾歌謠大賞」的新人獎。

售票詳情

2026 I.O.I Concert Tour: LOOP in HONG KONG

日期: 2026年6月20及21日（星期六及星期日）

時間: 晚上7時

地點: 亞洲國際博覽館10號展館

門票: (全場座位) 港幣$1,799*、$1,399、$1,099、$899

*所有購買$1,799門票的觀眾將可參與演前彩排或歡送活動，並獲得海報一張（其中將隨機派發100張簽名海報）、香港場專屬小卡一套、專屬頸繩及通行證。

Trip.com優先購票

2026年4月15日（星期三）上午10時至晚上11時59分

公開發售

2026年4月16日（星期四）上午10時起



優先購票售票平台：Trip.com

網上購票： www.trip.com



售票平台：購票通(Cityline)

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息）



售票平台：大麥 (Damai)

網上購票：https://www.damai.cn/

電話購票：+86 10103721 （星期一至日，早上9時至晚上8時）





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