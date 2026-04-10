《愛你的凱蒂3》登全球第一！崔民英人氣暴漲，觀眾驚呼：完全沒認出是《弱美男英雄》那位

在全球熱門作品中，新生代演員 崔民英 的存在感正變得更加鮮明，她主演的 Netflix 原創影集《愛你的凱蒂3》更席捲全球第一。

2 日公開的 Netflix 原創美國青少年浪漫喜劇影集《愛你的凱蒂》第 3 季自上線後便展現出強勁的上升趨勢。根據 FlixPatrol 的數據，作品公開僅 1 天便登上 Netflix 全球 TV 部門第 1 名，並在包含美國在內的多個主要國家奪下榜首。不僅如此，公開短短 4 天便達到 1290 萬觀看次數，迅速成為話題作品，並在 3 月 30 日起的一週內拿下 Netflix 英語 TV 排行榜第 1 名，再次證明了該系列持續的票房實力。

在此之中，崔民英飾演的「戴（Dae，金戴勛）」穩定地帶領劇情發展，為作品的成功增添助力。尤其在第 3 季中，他更加細膩地描繪角色的內心變化，使人物成長更加立體。對此，全球觀眾紛紛給予好評，如「隨著每一季推進，角色的情感線變得更加深刻」、「完全被戴吸引住了」、「韓語演技最自然，讓人更能投入劇情」等評價不斷出現。



在對崔民英的討論中，也有不少觀眾提到他的前作。有觀眾表示「沒想到是出演過《弱美男英雄》的演員」、「氣質完全不同」，顯示出他與前作角色之間的巨大反差，也成為觀眾感到新鮮的重要看點。

此前，崔民英曾在 Netflix 韓國影集《弱美男英雄Class 2》中飾演成為不良學生目標的角色「徐俊泰」，留下強烈印象。雖然在校園生活中顯得畏縮，但在遇見連始垠（朴志訓 飾）後決心改變，這個帶有反轉魅力的角色讓崔民英成功展現逐漸找回自信的過程，也因此獲得「真正意義上的弱美男英雄」的讚譽。

從《愛你的凱蒂》中溫柔穩重的「戴」，到《弱美男英雄 Class 2》中脆弱卻勇敢的「徐俊泰」，崔民英接連詮釋截然不同類型的角色，為全球觀眾留下深刻印象，他的發展可說相當獨特。持續在全球熱門作品中展現存在感的崔民英，下一部作品將以什麼樣的面貌與觀眾見面，也讓人更加期待他未來的表現。

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