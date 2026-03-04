「端宗病」大流行！《弱美男英雄》4年了突然逆襲Netflix！朴志訓成廣告商新寵

韓國電影圈最近颳起一陣強烈的「端宗病」風潮，而「病原體」正是前Wanna One成員、現年26歲的演員朴志訓！他在古裝大片《王命之徒》中飾演命運悲慘的端宗李弘暐，憑藉一張厭世臉與充滿層次的細膩演技，成功讓大批觀眾集體淪陷，高喊「我的端宗陛下」。 該片截至日前已突破900萬觀影人次，朝千萬俱樂部全速狂奔中！

《弱美男英雄》系列逆襲Netflix！四年前的舊作竟重返TOP10

隨著《王命之徒》票房告捷，朴志訓的舊作也開始連鎖式逆襲！最驚人的莫過於2022年公開的Wavve原創劇《弱美男英雄 Class 1》，時隔四年竟然在2月底強勢空降Netflix今日韓國TOP10系列，最高衝上第3名，目前仍穩坐第8名寶座。 這部被粉絲視為朴志訓「演技轉捩點」的作品，讓他徹底擺脫偶像出身的標籤，以低沉穩重的聲線、壓抑到極致後爆發的情感詮釋，完美消化了全校第一名的模範生「連始垠」一角。 隨著第二季在2025年公開，這個角色已成為他的代表作之一。 此外，他與裴仁爀主演的2021年KBS電視劇《遠看是蔚藍的春天》也趁勢掀起一波重刷熱潮，青春成長寫實故事再度圈粉無數。



廣告界搶人戰開打！從愛豆到「陛下」的華麗變身

人氣席捲電影與OTT平台的朴志訓，影響力已從大小螢幕延伸到廣告界！根據韓國企業評價研究所2月發佈的「Rising Star品牌評價」，朴志訓一舉奪冠，尤其在溝通指數與媒體指數上表現亮眼，證明了驚人的網路擴散力。 時尚、美妝、餐飲等業界紛紛遞出橄欖枝，業內人士分析，朴志訓的優勢不僅在於話題性，更在於他作為「擁有故事性的演員」的紮實形象，成功在票房號召力與大眾親和力之間取得完美平衡。 從《Produce 101》第二季的「眨眼男孩」、Wanna One時期的核心成員，到如今讓全韓都得了「端宗病」的電影演員，朴志訓的每一步都走得穩健而精采。



緊接著朴志訓上半年還將帶來Tving原創劇《炊事兵成為傳說》，挑戰軍事喜劇題材，展現與以往截然不同的新面貌。 從端宗陛下的悲情到軍中夥房的歡樂，這場戲路變身，粉絲們都等不及接招了！

