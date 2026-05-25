許楠儁高中畢業照曝光！學生時期長這樣，網驚：根本沒變

因主演話題韓劇《我的王室死對頭》而人氣爆棚的演員許楠儁，最近被網友挖出高中時期的畢業照，青澀模樣一曝光立刻掀起熱議！

照片中的許楠儁穿著整齊校服，一臉稚嫩地看著鏡頭，雖然比現在少了幾分成熟魅力，但高挺的鼻樑和深邃的五官，一看就是從小帥到大。 即使沒有妝髮修飾，他立體的外貌和溫和卻又帶點霸氣的氣質，跟現在的模樣幾乎沒什麼差別。



照片曝光後，網友們紛紛驚呼：「這真的是學生嗎？」、「母胎美男認證！」、「學生時期就長這樣，也太犯規」、「從小就是演員臉」、「跟現在一模一樣啊」、「小時候就這麼成熟是怎樣」、「好想看他雙胞胎弟弟長怎樣」。 還有人大讚：「明明很青澀，但已經有明星味了」、「這根本是校服畫報吧！」



許楠儁最近因主演《我的王室死對頭》人氣直線飆升。 該劇講述朝鮮時代的惡女靈魂附身在無名女演員申瑞霜（林知衍 飾）身上，與被稱為「資本主義怪物」的惡質財閥車世界（許楠儁 飾）之間一觸即發、宛如戰爭般的浪漫愛情故事，日前第6集更創下最高收視率11.9%的佳績，穩坐同時段冠軍寶座，熱度持續發燒中！



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