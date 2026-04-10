太狂啦！劉在錫一次「捕獲」梅莉·史翠普、安·海瑟薇 ！《穿著Prada的惡魔2》巨星空降《劉QUIZ》

「國民MC」劉在錫終於把好萊塢傳奇巨星請來了！ tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》製作組8日突然在官方頻道丟出震撼彈，寫著「快訊！梅莉·史翠普、安·海瑟薇『老闆們』登場」，還一併公開現場照片，直接讓粉絲暴動。

照片中劉在錫與梅莉·史翠普、安·海瑟薇肩並肩站著，兩大女神對著鏡頭比出超親民的V字手勢，露出燦爛笑容。 三位巨星跨越國界、超有愛的化學反應，讓大家對播出期待值直接飆到最高點。



這次合體是為了宣傳備受全球矚目的電影《穿著Prada的惡魔2》，兩大天后正在進行全球巡迴宣傳，順勢敲定上《劉QUIZ》。 錄影現場她們還爆出一堆從沒聽過的幕後花絮，讓製作組都驚喜連連。大家最關心的當然是這兩位好萊塢A咖跟劉在錫會擦出什麼火花、嘴砲功力誰比較強？ 這集預計4月中在韓國播出，粉絲記得鎖定！

《穿著Prada的惡魔2》描述傳奇時尚雜誌總編米蘭達，與睽違20年以企劃編輯身分回歸的安迪，還有已經升格為精品品牌高層的艾蜜莉三人再次重逢。 在媒體環境劇烈變動下，她們為了奪回時尚界的主導權，展開一場激烈的職場戰爭。 電影由大衛·法蘭科繼續執導，4月29日將在韓國上映。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞