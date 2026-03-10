以電影《王命之徒》躋身千萬演員的朴志訓 前作品《弱美男英雄》再度重新引發討論

近期上映以來突破一千萬觀影人次的電影《王命之徒》，所帶來的效應仍在持續發酵中，在片中表現優秀的演員朴志訓，他的前戲劇作品也開始重新受到討論與關注。在OTT平台播出的《弱美男英雄》系列作品，以及更久之前的戲劇都再度被提及。

依照Netflix官方網站To Doom的紀錄，截至3月10日止，在2022年公開的《弱美男英雄：Class 1》在韓國的Show部門連續9週排行維持在前10名，一度上升到韓國國內排名第3位，之後在2025年所推出的《弱美男英雄：Class 2》也在這段期間中排名第6，可說是該系列作品都因為朴志訓而重新受到關注。公開數年後再度回到前10銘的作品並不常見，目前受歡迎的作品還有《莎拉的真偽人生》《臥底洪小姐》等近期推出的作品。



《弱美男英雄：Class 1》可說是朴志訓的代表作之一，他在劇中飾演一位模範生延時恩，沒能守護好自己的朋友而感到自責，但他卻平靜地表現出這樣的感受與傷痛，當時也大獲好評，他也因此獲得了青龍獎的男演員新人獎項與其他大小獎項的肯定。而朴志訓的其他作品如《遠看是蔚藍的春天》《幻像戀歌》等，也同樣在其他OTT平台重新被點播。



業界認為這與他最近演出的千萬電影作品《王命之徒》有所關聯，原本是OTT平台分散了看電影的人潮，讓大眾都在家中看電影而不走進戲院。這一次的效果卻是相反，由電影院的熱潮拉抬了OTT平台其他相關作品的收視，兩者可說是相輔相成。



朴志訓在電影《王命之徒》飾演一位年輕的君王端宗，剛即位不久就因逆賊叛亂而慘遭流放，已失去求生意志的他在偏遠的小村落裡卻重新受到鼓舞，但最終仍難逃現實的悲劇命運。朴志訓在劇中以細膩眼神演出這位悲慘的君王，大獲觀眾好評，目前累積觀影人次已來到1170萬人，仍持續上漲中。



朴志訓出身於特別企劃組合Wanna One，在限定期間後他由團體轉為個人歌手活動，而他也開始參與戲劇演出。現在除了他的前作品受到大家關注以外，他的下一部作品《菜鳥伙房兵》同樣也受到話題討論，本作品改編自同名網路小說，劇情描述一位窮困的青年，入伍後成為傳奇伙房兵的故事，令人期待。

