玄彬、鄭雨盛對決升級！《韓國製造》第二季殺青，導演曝：鄭雨盛角色9年後徹底改變

Disney+備受矚目的原創韓劇《韓國製造》第二季，終於傳來好消息！根據韓媒《OSEN》今-134昇基135-日獨家報導，第二季已經完成所有拍攝，正式進入後期製作階段。

據悉，第二季早在3月中旬左右就拍完了結局部份，連海報拍攝等相關作業也都大功告成。 劇組最近更特地舉辦了一場簡單的慶功宴，慰勞辛苦的工作人員與主演群，大家齊聚一堂吃頓晚飯，氣氛相當溫馨。

《韓國製造》背景設定在1970年代，一個混亂與飛躍並存的韓國。 故事描寫由玄彬飾演的「白冀兌」，企圖將國家當作賺錢工具，一步步爬上權力與財富的頂峰; 而鄭雨盛飾演的檢察官「張健榮」，則懷抱著驚人的執著，一路將他逼到懸崖邊。 兩人如何面對貫穿時代的巨大事件，成為全劇核心。這部製作費高達約700億韓元的大作，也是曾執導《萬惡新世界》、《南山的部長們》、《哈爾濱》等電影的禹民鎬導演，首度挑戰執導影集。 除了兩大影帝玄彬、鄭雨盛，演員陣容還包括禹棹奐、曹汝貞、徐恩秀、元志安、鄭星一等，實力派卡司讓劇集未播先轟動。



去年12月第一季共6集公開後，雖然引發熱烈討論，但鄭雨盛飾演的檢察官張健榮，卻出現兩極評價。 有觀眾認為「他那種大剌剌的笑聲有點尷尬，感覺演得太用力」、「有點讓人出戲」。 儘管禹民鎬導演解釋那是刻意設計的設定，仍無法平息部份負面聲浪。



對此，禹民鎬導演在今年1月接受韓媒專訪時，親自說明了第二季的走向。 他表示：「第二季的時間點，會跳到第一季的9年後。 張建榮檢察官大概坐了兩年牢，出獄後連律師執業都沒辦法，家境也不好，這7年他是怎麼活過來的？ 他再也沒辦法像唐吉訶德那樣過日子了，不會像第一季那樣直接表達情緒。 之前硬碰硬輸給了白基泰，這次他會換上新武器，努力想辦法打敗白冀兌。」導演也強調：「這絕對不是因為看了觀眾反應才改的，從一開始就是這樣設定的。 第二季的張建榮會以完全不同的面貌登場，他會如何回歸，將會是這一季的一大看點。」



最後，禹民鎬導演也坦言：「鄭雨盛演員本人一定也有不少煩惱。 我很尊重觀眾的意見，也不想反駁什麼。 但我同時也一直在關注大眾的反應，不斷思考為什麼會有這樣的聲音出現。」展現出導演對作品的用心與反省。

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