玄彬、郑雨盛对决升级！《韩国制造》第二季杀青，导演曝：郑雨盛角色9年后彻底改变

Disney+备受瞩目的原创韩剧《韩国制造》第二季，终於传来好消息！根据韩媒《OSEN》今-134升基135-日独家报导，第二季已经完成所有拍摄，正式进入后期制作阶段。

据悉，第二季早在3月中旬左右就拍完了结局部份，连海报拍摄等相关作业也都大功告成。 剧组最近更特地举办了一场简单的庆功宴，慰劳辛苦的工作人员与主演群，大家齐聚一堂吃顿晚饭，气氛相当温馨。

《韩国制造》背景设定在1970年代，一个混乱与飞跃并存的韩国。 故事描写由玄彬饰演的「白冀兑」，企图将国家当作赚钱工具，一步步爬上权力与财富的顶峰; 而郑雨盛饰演的检察官「张健荣」，则怀抱著惊人的执著，一路将他逼到悬崖边。 两人如何面对贯穿时代的巨大事件，成为全剧核心。这部制作费高达约700亿韩元的大作，也是曾执导《万恶新世界》、《南山的部长们》、《哈尔滨》等电影的禹民镐导演，首度挑战执导影集。 除了两大影帝玄彬、郑雨盛，演员阵容还包括禹棹奂、曹汝贞、徐恩秀、元志安、郑星一等，实力派卡司让剧集未播先轰动。



去年12月第一季共6集公开后，虽然引发热烈讨论，但郑雨盛饰演的检察官张健荣，却出现两极评价。 有观众认为「他那种大剌剌的笑声有点尴尬，感觉演得太用力」、「有点让人出戏」。 尽管禹民镐导演解释那是刻意设计的设定，仍无法平息部份负面声浪。



对此，禹民镐导演在今年1月接受韩媒专访时，亲自说明了第二季的走向。 他表示：「第二季的时间点，会跳到第一季的9年后。 张建荣检察官大概坐了两年牢，出狱后连律师执业都没办法，家境也不好，这7年他是怎么活过来的？ 他再也没办法像唐吉诃德那样过日子了，不会像第一季那样直接表达情绪。 之前硬碰硬输给了白基泰，这次他会换上新武器，努力想办法打败白冀兑。」导演也强调：「这绝对不是因为看了观众反应才改的，从一开始就是这样设定的。 第二季的张建荣会以完全不同的面貌登场，他会如何回归，将会是这一季的一大看点。」



最后，禹民镐导演也坦言：「郑雨盛演员本人一定也有不少烦恼。 我很尊重观众的意见，也不想反驳什么。 但我同时也一直在关注大众的反应，不断思考为什么会有这样的声音出现。」展现出导演对作品的用心与反省。

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