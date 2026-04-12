求放过！韩国性别揭晓风潮入侵连锁冰淇淋店！第一线员工泪诉，网友也怒了：去专卖店好了

国外近来超流行「性别揭晓派对」（Gender Reveal），很多准爸妈为了分享怀孕喜讯，会用各种创意方式公布宝宝是男是女。 不过最近这股风潮在韩国流行之际，却烧到连锁冰淇淋 店，让第一线店员累到怀疑人生，纷纷上网抱怨：「拜托，不要把你们的喜悦建立在我们的痛苦上！」

知名冰淇淋 连锁品牌「31冰淇淋 」（Baskin Robbins）成为这场风潮下的受害者。 许多客人为了办性别揭晓，特别订制冰淇淋 ，要求依照宝宝性别选颜色——男生用蓝色、女生用粉色。 但问题是，很多人的要求已经远远超出正常点餐范围。



店员在社群平台上大吐苦水，说这些「客制化订单」根本是体力与耐心的双重考验。 有人爆料，网路上甚至流传所谓的「订购攻略」，内容包括：冰淇淋 要一层一层横向堆叠、指定特定口味的颜色区块、上层要完全盖住不让颜色外露，还要求把冰淇淋 挖平、不能沾到盖子......

一位店员无奈表示：「有人叫我把某种口味里面的蓝色部份一颗一颗挑出来，也有人要我专门挖『彩虹雪贝』的红色部份...... 听到真的会瞬间火大！」他更直接开呛：「拜托这种性别揭晓的单，不要来连锁店为难店员，去专门做客制化蛋糕的店好吗？」



消息传开后，网友也几乎一面倒开骂：「人家打工已经很累了，还这样整人」、「做一两次是客气，结果客人当成应该的」、「就是主角病发作，又舍不得花钱去专门店」。 还有人感叹：「这种自私行为越来越多，只会让社会对结婚生子的族群更没好感。」

一场原本应该充满祝福的喜事，却变成基层员工的恶梦。 不少人呼吁，准爸妈在开心庆祝的同时，也该想想服务人员的辛苦，别让喜悦变质成「奥客行为」！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻