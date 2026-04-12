《獵犬2》Rain演反派入戲太深！後遺症長達8個月，老婆金泰希嚇到反問：「你那是什麼眼神？」

Netflix 原創韓國影集《獵犬》第二季的演員 Rain（鄭智薰）談到了飾演反派後的嚴重後遺症。

當天，Rain 接受採訪表示，因為深度投入反派角色「白正」，在拍攝結束後仍受到後遺症困擾。他說：「拍戲的時候因為是角色，所以就算罵人也可以理解，但有時候明明不是在拍戲，情緒還是會突然上來。那時我就覺得，這一定要好好控制。」



他接著說：「因為太投入演出，平時甚至會出現『就算罵人或動手也沒關係』的想法，所以覺得必須非常努力地約束自己。」並補充：「拍攝結束後，後遺症甚至持續了 8 個月。」



Rain 還透露，曾因此被老婆金泰希「狠狠念了一頓」。他說：「我只是看著她，她就問我『你那是什麼眼神？』，所以我也向她道歉了。」



為了擺脫後遺症，Rain 表示自己刻意用比平常更謙遜的態度生活。他說：「如果我以前會對公司的人說『可以幫我做這個嗎？』，現在則會變成『不好意思，可以麻煩您幫我做這個嗎？』，會不自覺地變得更客氣。結果大家反而說我這樣太可怕了，叫我恢復原本的樣子。」

於 4 月 3 日公開的《獵犬2》，講述擊敗殘忍非法高利貸集團的建優（禹棹煥）與偶真（李相二），再次對抗由金錢與暴力主導的全球非法拳擊聯盟，痛快揮出重擊的故事。Rain 在劇中飾演主要反派「白正」。



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